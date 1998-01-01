РСТ: В новогодние праздники за рубежом отдохнули около 600 тысяч россиян

По мнению экспертов, сейчас дефицита авиаперевозки на выездном рынке нет

Согласно предварительным оценкам экспертов РСТ, в период высокого спроса с 24 декабря по 13 января за границу с туристическими целями отправилось около 600 тыс. россиян. Это примерно на 10-15% больше, чем год назад.

Самые востребованные направления – Египет, Таиланд, ОАЭ, Китай, включая остров Хайнань, а также Куба, Мальдивы, Сейшелы. На рынке ждут также прямых рейсов во Вьетнам, Малайзию и Занзибар, - сообщает пресс-служба РСТ.

По мнению экспертов Российского союза туриндустрии, сейчас на зарубежных направлениях, даже с учетом произошедшей в конце декабря – начале января корректировки полетных программ из-за катастрофы под Актау, для обеспечения спроса достаточно рейсов и провозных емкостей.

В конце декабря, после катастрофы с пассажирским Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (Azal) вблизи казахстанского города Актау, многие зарубежные авиакомпании на разные сроки отменили свои рейсы. Среди них – сама Azal, которая перестала летать из Баку в 10 городов России, казахстанская Qazaq Air, израильская El Al, «Туркменские авиалинии». В начале января о сокращении рейсов в Москву и Санкт-Петербург на полтора месяца объявила узбекская Qanot Sharq.

Авиакомпания flydubai сначала отменила рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные воды до 5 января, затем продлила приостановку полетов до 22 января. Авиакомпания Air Serbia отменила рейсы из Сочи и Казани в Белград до конца марта.

Если ограничения полетов со стороны Qazaq Air, Qanot Sharq или El Al большого значения для организованного туризма иметь не могли, то отмена рейсов Azal и Flydubai, особенно на новогодние каникулы, потребовала от туроператоров серьезной корректировки программ.

«Туроператоры сделали все возможное, чтобы найти альтернативные варианты перелетов. Это было очень непросто в условиях высоких новогодних дат и в некоторых случаях финансово затратно, так как приобретались билеты по одной цене, а покупать новые приходилось по другой, более высокой», – пояснили в РСТ.

Как считают эксперты, это еще раз показало преимущества организованного отдыха, так как турист более защищен в форс-мажорных ситуациях.

Корректировка полетных программ привела к изменению туристических предложений для ряда городов, откуда теперь нет вылетов. Так, после отмены рейсов Azal сократилась перевозка между российскими городами и Баку, который выступал популярным хабом по многим европейским направлениям. Но есть удобные рейсы через Армению, Грузию, Стамбул.

Как полагают эксперты РСТ, на середину января дефицита авиаперевозки на выездном рынке нет, флота достаточно. К тому же вынужденные корректировки полетных программ носят временный характер. Сейчас для россиян открыто 36 стран с прямым перелетом плюс есть большое количество стыковочных рейсов.

Иностранные авиакомпании в целом за прошлый год нарастили долю перевозок в Россию с 25% до 40%, одновременно на 7-8% увеличили долю зарубежных рейсов российские перевозчики, и эта тенденция продолжается.

Быстро растет присутствие китайских авиакомпаний, число их рейсов сейчас доходит до 170 в неделю, многие из них также используются в качестве стыковочных.

/TOURBUS.RU