АТОР: Перерыв в полетах China Southern Airlines в Москву затронет до 17 тысяч туристов

Причины отмены популярных рейсов Москва-Пекин в период с 20 января по 30 марта до сих пор неизвестны

Авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января, - сообщает Аналитическая служба АТОР.

Согласно информации на сайте авиаперевозчика и в системах бронирования, прямых рейсов между российской и китайской столицей (должен выполняться под номером CZ342 ежедневно) у этой авиакомпании нет с 20 января по 30 марта – до конца действия зимнего расписания и как раз на период китайского Нового года.

Причем билеты на последний рейс перевозчика, который будет выполнен 19 января, стоят более 217 тыс. рублей, что похоже на «заградительную» цену – перелет другой авиакомпанией в тот же день обойдется от 30 до 70 тыс. рублей в одну сторону (резкое подорожание отмечается в преддверии китайского Нового года).

Но на сайте по-прежнему можно купить билеты в Пекин из Москвы со стыковкой в Гуанчжоу (ежедневные рейсы). Есть в системах бронирования и билеты на прямые рейсы этой компании в Шэньчжень – согласно ранее заявленному расписанию, они выполняются трижды в неделю.

Сохраняются рейсы из CZ5088 из Владивостока в Яньцзи – дважды в неделю.

С 30 марта перелеты из Москвы в Пекин China Southern снова доступны для бронирования. Стоимость – от 23 тыс. рублей в одну сторону (обычная цена для этого маршрута).

Сейчас на линии Москва – Пекин выполняются рейсы и других перевозчиков: «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines, всего 3-4 рейса ежедневно. Однако на большинство из них нет билетов на даты, приходящиеся на китайский Новый год. После окончания праздников цены и расписание приходят в норму.

Также до трех ежедневных рейсов пока без видимых изменений в расписании летают из Москвы в Шанхай, выполняются рейсы Sichuan Airlines в Чэнду, и «Аэрофлота» в Санью и Гуанчжоу.

Hainan Airlines продолжают летать в Пекин из Санкт-Петербурга, China Eastern – из Северной столицы в Шанхай, Sichuan Airlines – в Чэнду.

То есть на данный момент речь, отмечают в АТОР, идет только о временной приостановке полетов по одному из четырех заявленных в расписании авиакомпании China Southern маршрутов в Россию.

Однако с учетом вместимости самолетов и регулярности рейсов, отмена может влиять на планы 15-17 тыс. человек. Речь обо всех пассажирах, летящих со всеми целями (не только россияне).

Представители турбизнеса отметили, что основная сложность – с теми путешественниками, кто выбрал билеты China Southern в третьи страны со стыковкой в Пекине.

На данный момент речь идет о «нескольких десятках» организованных туристов, но их число будет увеличиваться, поскольку «процесс отмен только начался», как спрогнозировали в одной из компаний.

«При отмене рейсов мы всегда предлагаем альтернативные варианты этой же компании, если они есть, или сдвигаем даты. В крайнем случае авиакомпания производит полный возврат стоимости билетов, и на эти средства мы покупаем новые билеты по согласованию с туристами, так как бывают варианты, когда у другого перевозчика перелет стоит дороже», – объяснили в Space Travel.

Аналогичная ситуация и с возвращением в Россию. На данный момент большинство замен у туроператора приходится на «Аэрофлот».

В ПАКС рассказали, что пересаживают туристов преимущественно на рейсы China Eastern.

«Мы запрашиваем вынужденные возвраты и пересаживаем туристов на другие авиакомпании. Стоимость на большинстве маршрутов сопоставимая или с небольшой доплатой», – говорят в компании.

Клиенты «Русского Экспресса» в основном изначально выбирают China Eastern.

«Но туристы есть и на China Southern. Сейчас мы проверяем, состоятся ли именно их рейсы и что предложит в качестве альтернативы сама авиакомпания, смотрим для гостей альтернативные перелеты в системе», – сказала директор департамента рекламы и PR «Русского Экспресса» Анна Филатовская.

О причинах отмены на данный момент ничего не известно – по словам одного из опрошенных туроператоров, авиакомпания «игнорирует запросы» от партнеров на этот счет.

Также эксперты не исключают, что вопрос может быть связан с внутренними причинами для авиакомпании и пересмотром маршрутной сети на фоне массовых поездок самих граждан КНР в период китайского Нового года.

/TOURBUS.RU