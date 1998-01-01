В прошлом году Северную столицу посетили 1,1 млн деловых туристов

Две трети деловых гостей – активные люди в возрасте до 44 лет, которые проводят в Петербурге около шести дней

В 2024 году Северную столицу посетили с деловыми целями 1,1 млн россиян, 67 тысяч гостей из стран СНГ и 79 тысяч – из стран дальнего зарубежья.

Такие данные сообщили аналитики «Турбарометра Санкт Петербурга».

«Деловые события играют важную роль в жизни Санкт Петербурга и входят в тройку главных причин для его посещения. Это позволяет повысить загрузку объектов индустрии гостеприимства, в том числе в низкий сезон, стимулирует повторные поездки и повышает инвестиционную привлекательность города», - отметили аналитики.

Средний чек делового туриста выше, чем у других категорий гостей. За последний год он вырос примерно на 19% и сейчас составляет от 56 тыс. руб. за поездку для российских деловых туристов до 151 тыс. руб. для гостей из стран дальнего зарубежья.

Вклад делового туризма в экономику Петербурга в 2024 составил более 80 млрд. руб. Напомним, что в 2021 он составлял порядка 17,5 млрд. руб., в 2022 – порядка 50 млрд. руб., в 2023 – порядка 60, 7 млрд. руб.,

Специалисты «Турбарометра» составили портрет петербургского среднего делового туриста 2024 года. Выяснилось, что две трети таких гостей – молодые, активные люди в возрасте от 18 до 44 лет. Обычно они проводят в Петербурге около шести дней, приезжают одни или с коллегами.

В то же время каждый седьмой из них берет с собой семью и детей. Таким образом развитие делового туризма влечет за собой развитие и других направлений.

Соответственно, растет востребованность комбинированных поездок: гости Северной столицы совмещают деловые задачи с культурно-познавательной программой, гастрономическим, событийным и другими видами туризма.

Примечательно, что 73% деловых туристов готовы рекомендовать поездку в Петербург. Это довольно высокий показатель. Около 70% гостей, посетивших Северную столицу с бизнес-целями, планируют повторить поездку в следующем году.

Санкт Петербург является активно развивающимся деловым центром России.

В общей сложности в Северной столице в прошлом году прошло более 500 конгрессно-выставочных мероприятий, среди них много масштабных и международных: Петербургский Международный Юридический форум, Петербургский Международный Газовый форум, Нева – Международная выставка по гражданскому судостроению и другие.

Конгрессов-выставочный и деловой туризм вносят свой вклад в экономику Северной столицы. По данным Российского союза выставок и ярмарок, в данной сфере в городе на Неве работает около 100 тыс. человек, а в смежных - еще более 400 тыс. человек.

/TOURBUS.RU