Минэкономразвития РФ: Инвестиции в туринфраструктуру выросли в 2024 году в полтора раза

Инвестиции в туристическую инфраструктуру России выросли на 44% за 9 месяцев 2024 года, достигнув 652 млрд рублей, сообщил в сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«За девять месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль выросли на 44%, достигнув 652 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года», - цитируют его пресс-служба правительства и «Интерфакс».



Так, по программе льготного кредитования в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн рублей.

По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023-2024 годы поддержано более 600 проектов в 61 регионе с номерным фондом порядка 14,5 тыс. номеров. Новый отбор по программе объявлен в декабре, прием заявок продлится до 3 марта.



"Мы видим, что вместе с ростом внутреннего туризма растет интерес предпринимателей к созданию туристической инфраструктуры. Отрасль развивается ускоренными темпами: появляются новые отели и санатории, горные курорты, растет качество сервиса. Статистика вложений подтверждает, что ставка на расширение предложения оправдана, поэтому в новом национальном проекте "Туризм и гостеприимство" мы сохранили ключевые программы поддержки, а также добавили отдельный федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли", - добавил министр экономического развития РФ Максим Решетников.



Как отмечает пресс-служба, по программе льготного кредитования реализуются 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим номерным фондом 51,3 тыс. номеров, а также 9 аквапарков, 3 парка развлечений и 9 горнолыжных комплексов.

Новый отбор по программе также объявлен в декабре.



Как отмечают в ведомстве, в этом году в условия предоставления меры поддержки внесен ряд изменений. Например, смягчены условия для получения льготного кредита для объектов культурного наследия, которые планируется вовлекать в туристический оборот, создавая на их базе гостиницы. Для таких объектов минимальное количество номеров в проекте снижено до 15, а площадь — до 500 кв. метров.

Еще одно изменение вводится для развития автотуризма. Это возможность строительства двух и более гостиниц категории не ниже трех звезд в составе единого инвестиционного проекта с общим номерным фондом от 120 номеров. Такие отели должны размещаться вдоль автомобильных дорог и могут входить в состав многофункциональных зон дорожного сервиса.

Кроме того, обязательным условием участия в новых отборах станет наличие в гостинице не менее 5% номеров для размещения семей с детьми от 4 человек.

/TOURBUS.RU