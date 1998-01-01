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13 января
Минэкономразвития РФ: Инвестиции в туринфраструктуру выросли в 2024 году в полтора раза
Сейчас по программе льготного кредитования реализуются 218 туристических проектов
Инвестиции в туристическую инфраструктуру России выросли на 44% за 9 месяцев 2024 года, достигнув 652 млрд рублей, сообщил в сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«За девять месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль выросли на 44%, достигнув 652 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года», - цитируют его пресс-служба правительства и «Интерфакс».
По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023-2024 годы поддержано более 600 проектов в 61 регионе с номерным фондом порядка 14,5 тыс. номеров. Новый отбор по программе объявлен в декабре, прием заявок продлится до 3 марта.
Новый отбор по программе также объявлен в декабре.
Еще одно изменение вводится для развития автотуризма. Это возможность строительства двух и более гостиниц категории не ниже трех звезд в составе единого инвестиционного проекта с общим номерным фондом от 120 номеров. Такие отели должны размещаться вдоль автомобильных дорог и могут входить в состав многофункциональных зон дорожного сервиса.
Кроме того, обязательным условием участия в новых отборах станет наличие в гостинице не менее 5% номеров для размещения семей с детьми от 4 человек.
/TOURBUS.RU
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