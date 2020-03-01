AirHelp назвал лучшие и худшие авиакомпании мира

В топ-10 лучших авиаперевозчиков попали и летающие в Россию Qatar Airways, Air Arabia и Air Serbia

Рейтинг лучших и худших авиакомпаний 2024 года составила юридическая компания AirHelp, которая специализируется на предоставлении услуг пассажирам. Некоторые из них летают в Россию, - сообщает АТОР.

Оценивались пунктуальность, качество обслуживания и обработки претензий о компенсациях.

AirHelp принимает и обрабатывает претензии пассажиров к задержкам рейсов и качеству обслуживания, помогая им получать компенсации.

Поэтому базу, на основании которой составлен ТОП-10 худших авиакомпаний, можно считать релевантной, полагают авиаэксперты.

В рейтинг 10 лучших авиакомпаний мира попали три летающих в Россию перевозчика: Qatar Airways (второе место), Air Arabia (восьмое место) и Air Serbia (десятое место).

Возглавила рейтинг Brussels Airlines.

Среди худших авиакомпаний мира:

10 место. SKY express (Греция)

Открывает список 10 худших авиакомпаний мира Греческая авиакомпания SKY express, которая перевозит пассажиров из крупных европейских аэропортов по всей Греции. Но если клиенты сталкиваются со значительными задержками и/или отменами рейсов, то и с финансовой компенсацией у них возникают проблемы.

В результате новичок «конкурса» набрал самый низкий балл – 0,1 из 10 в категории обработки претензий.

9 место. Air Mauritius (Маврикий)

Air Mauritius узнают и любят за вкусные еду и напитки на борту, но отсутствие пунктуальности и крайне низкий рейтинг обработки претензий привели к низкому результату.

Air Mauritius с 1967 года летает по Африке, в Европу и даже в Австралию.

8 место. TAROM (Румыния)

Национальный авиаперевозчик Румынии летает по внутренним и международным маршрутам. И сейчас находится в процессе «модернизации флота», пока состоявшего из 18 самолетов разных типов. Последние четыре самолета ATR72-600 поступили в парк TAROM в течение 2020 года.

AirHelp поставила TAROM низкие баллы за обработку претензий.

7 место. IndiGo (Индия)

IndiGo быстро расширила свой флот до более чем 360 самолетов и сейчас выполняет более 2000 ежедневных рейсов по 77 внутренним и 33 международным направлениям. Хотя клиенты по-прежнему ценят качество обслуживания, а рейсы, как правило, довольно пунктуальны, включение ее в число 10 худших авиакомпаний мира обусловлено низким баллом за обработку претензий.

Вместе с тем, крупнейшая бюджетная авиакомпания Индии предлагает доступный способ исследовать богатые культурные центры страны.

6 место. Pegasus Airlines (Турция)

Турецкий лоукостер также пострадал за отсутствие внимания к недовольным пассажирам. Хотя многие из них прилетают вовремя и тратят на путешествия относительно немного, когда что-то идет не по плану, впечатления пассажиров далеки от идеала.

5 место. EL AL (Израиль)

El Al, национальная авиакомпания Израиля еще один новичок в рейтинге AirHelp Score 2024 года.

Высокую оценку израильский перевозчик получил за качество обслуживания.

В частности, за разнообразные кулинарные изыски предложения. Но клиенты были недовольны явным отсутствием пунктуальности и крайне плохой обработкой претензий.

4 место. Bulgaria Air (Болгария)

Болгарская авиакомпания со штаб-квартирой в столице Софии не только попала на «почетное» место в рейтинге, но и выполняет рейсы из одного из худших аэропортов этого года.

Зато, в отличии от предшественников, перевозчик, также «дебютировавший» в рейтинге, получил самую высокую оценку среди 10 худших авиакомпаний по обработке претензий.

3 место. NOUVELAIR (Тунис)

Первой из двух тунисских авиакомпаний в худшей десятке является Nouvelair, получившая низкий балл из-за непунктуальности и плохой обработки претензий. Тем не менее, пассажирам рекомендуется ознакомиться с бортовым журналом Destination, его интересными статьями о популярных туристических точках и культурных событиях, кино и кулинарии.

2 место. BUZZ (Польша)

Buzz составители рейтинга назвали «странным братом» известного лоукостера Ryanair. Она является дочерней для Ryanair Holdings. В AirHelp Score она получилал низкие оценки во всех категориях.

Составители рейтинга считают, что перевозчик, предлагающий бюджетные перелеты в небольшие аэропорты как Краков или Гданьск, «двигаться дальше не собирается».

1 Место. TUNISAIR (Тунис)

Наконец, согласно рейтингу AirHelp, худшей в мире второй год подряд становится также тунисский перевозчик – авиакомпания Tunisair.

/TOURBUS.RU