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13 января
Эксперты: Отмены рейсов Flydubai из Сочи и Минвод создали серьезные проблемы
До 30% туристов с билетами авиаперевозчика уже отказались от полетов в Дубай
Многократные переносы сроков отмены рейсов из Дубая в Сочи и Минводы авиакомпании Flydubai после катастрофы самолета AZAL под Актау создали серьезные проблемы рынку, до 30% туристов с билетами перевозчика отказались от поездок, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии.
"В отличие, например, от Air Serbia, которая еще в первых числах января объявила, что перестанет летать из Казани и Сочи до 20 января, Flydubai несколько раз меняла сроки остановки рейсов – пока до 22 января. Уверен, что 15 января будет новый перенос.
Могли бы уж сразу сказать, что не будут летать, допустим, до конца марта. И мы бы нормально пересаживали туристов.
Январь – еще и высокий сезон, что только усугубляет ситуацию. Вместо праздника турагентства все каникулы пересаживали своих туристов на другие рейсы и договаривались с отелями", - цитирует пресс-служба РСТ генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна.
Он подчеркнул, что отели в этой ситуации редко возвращают деньги, учитывая, что об отмене поездок им сообщают за сутки, а речь идет об отдыхе в высокий сезон.
Около 30% туристов отменили поездки, это десятки тысяч людей, которым испортили новогодний отдых, поломали планы. Остальные полетели из других городов, например, из Махачкалы и Москвы. Авиакомпания "Азимут" поставила на Новый год 8 дополнительных рейсов из Минвод в Дубай, это отчасти спасло ситуацию", - пояснил эксперт.
Некоторые туристы в итоге отменяют поездки, приходится решать вопросы с отелями по возврату денег, хотя никто не обязан этого делать, еще и в пик сезона. С кем-то удается договориться, найти компромиссное решение. В любом случае, это большое неудобство для туроператоров, я разочарован такими действиями перевозчика", - цитирует его пресс-служба РСТ.
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