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13 января
Эксперты: Отмены рейсов Flydubai из Сочи и Минвод создали серьезные проблемы

До 30% туристов с билетами авиаперевозчика уже отказались от полетов в Дубай


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Многократные переносы сроков отмены рейсов из Дубая в Сочи и Минводы авиакомпании Flydubai после катастрофы самолета AZAL под Актау создали серьезные проблемы рынку, до 30% туристов с билетами перевозчика отказались от поездок, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии.

 

"В отличие, например, от Air Serbia, которая еще в первых числах января объявила, что перестанет летать из Казани и Сочи до 20 января, Flydubai несколько раз меняла сроки остановки рейсов – пока до 22 января. Уверен, что 15 января будет новый перенос.

Могли бы уж сразу сказать, что не будут летать, допустим, до конца марта. И мы бы нормально пересаживали туристов.

Январь – еще и высокий сезон, что только усугубляет ситуацию. Вместо праздника турагентства все каникулы пересаживали своих туристов на другие рейсы и договаривались с отелями", - цитирует пресс-служба РСТ генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна.

Он отметил, что благодаря усилиям туроператоров и турагентств большинство туристов с билетами Flydubai вылетают на отдых рейсами других перевозчиков. До 30% путешественников, по словам г-на Мкртчана, отказались от планов на отдых: их не устроили дополнительные траты на билеты или вылет не из домашнего аэропорта.

Он подчеркнул, что отели в этой ситуации редко возвращают деньги, учитывая, что об отмене поездок им сообщают за сутки, а речь идет об отдыхе в высокий сезон.


"Люди собирались лететь через Дубай в Бангкок, на Мальдивы, разлетка у Flydubai – более 50 стран. Понятно, что мальдивские отели деньги не вернут, а, например, вилла на Мальдивах на Новый год стоит $30 тыс. за 10 дней.

Около 30% туристов отменили поездки, это десятки тысяч людей, которым испортили новогодний отдых, поломали планы. Остальные полетели из других городов, например, из Махачкалы и Москвы. Авиакомпания "Азимут" поставила на Новый год 8 дополнительных рейсов из Минвод в Дубай, это отчасти спасло ситуацию", - пояснил эксперт.

Деньги за авиабилеты туристам, по словам Мкртчяна, возвращают, но проблема в том, что в разгар новогодних праздников новые билеты купить было крайне сложно, тем более на ближайшие даты.

С коллегой согласен генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.
"Авиакомпания уже несколько раз переносила даты вылетов, людей постоянно приходится пересаживать, доходило до истерик. Жители Сочи не хотели лететь из Волгограда или Москвы, кто-то не мог доплатить. Flydubai всех держит в подвешенном состоянии, постоянные переносы вызывают у туристов негативное отношение к авиакомпании, которой мы много лет старались создавать позитивный имидж.

Некоторые туристы в итоге отменяют поездки, приходится решать вопросы с отелями по возврату денег, хотя никто не обязан этого делать, еще и в пик сезона. С кем-то удается договориться, найти компромиссное решение. В любом случае, это большое неудобство для туроператоров, я разочарован такими действиями перевозчика", - цитирует его пресс-служба РСТ.
/TOURBUS.RU


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