Новости Росавиация: Рекомендации EASA направлены на сокращение рейсов через РФ азиатских компаний Представители Росавиции и авиаэксперты прокомментировали рекомендации Европейского агентства авиабезопасности прекратить транзит через европейскую часть РФ

Новые рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) по полетам в РФ - направлены на сокращение числа транзитных рейсов через страну азиатских авиакомпаний, считают в Росавиации.

"По своей сути рекомендация является очередной попыткой сокращения количества рейсов азиатских авиакомпаний в аэропорты Евросоюза с использованием Транссибирской системы маршрутов", - сообщил представитель Росавиации, которого цитирует «Интерфакс».

Такими рекомендациями, по его словам, EASA "просто пытается вернуть конкурентное преимущество для своих компаний, которое было утеряно".



Как мы сообщали ранее, в четверг EASA ужесточило руководство по использованию воздушного пространства России, рекомендовав авиакомпаниям облетать города, расположенные западнее 60 градусов восточной долготы - то есть почти всю европейскую часть страны. Рекомендация действует до 31 июля 2025 года и распространяются в том числе на авиакомпании третьих стран, выполняющие полеты в ЕС. Европейские перевозчики не летают в Россию в результате введенных санкций после 24 февраля 2022 года.



Как отмечает «Интерфакс», через Россию проходит система международных воздушных коридоров (транссибирские, трансазиатские, трансполярные, трансвосточные и кросс-полярные), которые считаются наиболее оптимальными с точки зрения ортодромии. За возможность летать по этим маршрутам РФ (ранее СССР) с 70-х годов взимает с иностранных перевозчиков платежи - так называемые "транссибирские" роялти. Несмотря на это, полеты через российское небо остаются более экономичными для авиакомпаний.



После февраля 2022 г. авиакомпании западных стран стали облетать воздушное пространство РФ - полеты продолжили перевозчики только из "дружественных" стран, в том числе Китая, Индии, Пакистана, Филиппин, государств Ближнего Востока. Это привело к тому, что транзит через российское небо рухнул сначала на 85%, а по итогам всего 2022 года - на 59%, сообщалось со ссылкой на данные Росавиации.



Три крупнейшие государственные авиакомпании Китая - Air China, China Eastern и China Southern - стремительно расширяют маршруты в Европу, поскольку возможность летать через РФ дает им преимущество в стоимости по сравнению с конкурентами, сообщала ранее в январе Financial Times. Регулярные рейсы этих трех перевозчиков в Великобританию, Испанию и Италию за 9 месяцев 2024 года увеличились на 25-45% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Вместе с тем западные перевозчики, по данным издания, сократили число прямых рейсов в Китай: Scandinavian Airlines, Lufthansa, British Airways и Virgin Atlantic приостановили некоторые маршруты, ссылаясь на высокие расходы из-за необходимости облетать российское небо.



«Это предупреждение в стиле «не стоит совать пальцы в розетку – может ударить током», но не запрет. Авиакомпании Турции и Арабских Эмиратов прислушиваются к EASA, но следовать рекомендациям – суверенное право и решение авиавластей каждого отдельного государства», – подчеркивает основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков, которого цитирует АТОР. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев также подчеркивает, что каждая авиакомпания самостоятельно оценивает риски, ориентируясь на рекомендации своих авиационных властей и уведомления авиационных властей России. Если они не видят рисков, полеты продолжаются. Глпвное, по его мнению, на что может повлиять эта рекомендация для авиакомпаний, которые выполняют рейсы в РФ – это стоимость страховки для самолетов, летающих над Россией. Страховщики могут либо отказаться их страховать, либо повысить стоимость этой услуги, что приведет к росту цены авиабилетов за рубеж. Г-н Патраков тоже считает, что сложившаяся ситуация потенциально может «притормозить» китайские авиакомпании, которые получили серьезное конкурентное преимущество перед европейскими. С учетом объемов перевозки китайских авиакомпаний и других, на которые теоретически может повлиять рекомендация EASA, можно предположить, что максимально затронуты будут именно авиаперевозчики КНР. Как будут реагировать авиационные власти Китая – на данный момент ясности нет. Но риски того, что рекомендация напрямую повлияет на российских туристов, минимальны – разве что на тех, кто хочет попасть в Европу с Дальнего Востока через Китай, - отмечают эксперты АТОР. /TOURBUS.RU

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