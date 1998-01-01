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13 января
Росавиация: Рекомендации EASA направлены на сокращение рейсов через РФ азиатских компаний
Представители Росавиции и авиаэксперты прокомментировали рекомендации Европейского агентства авиабезопасности прекратить транзит через европейскую часть РФ
Новые рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) по полетам в РФ - направлены на сокращение числа транзитных рейсов через страну азиатских авиакомпаний, считают в Росавиации.
Европейские перевозчики не летают в Россию в результате введенных санкций после 24 февраля 2022 года.
Несмотря на это, полеты через российское небо остаются более экономичными для авиакомпаний.
Это привело к тому, что транзит через российское небо рухнул сначала на 85%, а по итогам всего 2022 года - на 59%, сообщалось со ссылкой на данные Росавиации.
Вместе с тем западные перевозчики, по данным издания, сократили число прямых рейсов в Китай: Scandinavian Airlines, Lufthansa, British Airways и Virgin Atlantic приостановили некоторые маршруты, ссылаясь на высокие расходы из-за необходимости облетать российское небо.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев также подчеркивает, что каждая авиакомпания самостоятельно оценивает риски, ориентируясь на рекомендации своих авиационных властей и уведомления авиационных властей России. Если они не видят рисков, полеты продолжаются.
Глпвное, по его мнению, на что может повлиять эта рекомендация для авиакомпаний, которые выполняют рейсы в РФ – это стоимость страховки для самолетов, летающих над Россией. Страховщики могут либо отказаться их страховать, либо повысить стоимость этой услуги, что приведет к росту цены авиабилетов за рубеж.
Г-н Патраков тоже считает, что сложившаяся ситуация потенциально может «притормозить» китайские авиакомпании, которые получили серьезное конкурентное преимущество перед европейскими.
С учетом объемов перевозки китайских авиакомпаний и других, на которые теоретически может повлиять рекомендация EASA, можно предположить, что максимально затронуты будут именно авиаперевозчики КНР.
Как будут реагировать авиационные власти Китая – на данный момент ясности нет. Но риски того, что рекомендация напрямую повлияет на российских туристов, минимальны – разве что на тех, кто хочет попасть в Европу с Дальнего Востока через Китай, - отмечают эксперты АТОР.
/TOURBUS.RU
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