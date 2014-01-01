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10 января
Болгария и Румыния полностью стали членами Шенгена

С начала этого года отменена проверка туристов на сухопутных границах двух стран


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С 1 января 2025 года на Болгарию и Румынию распространяются все права стран Шенгенского пространства, - сообщает «Интерфакс».

После вступления в Евросоюз Болгария и Румыния применяли части Шенгенского законодательства, включая те, которые касаются контроля на внешних границах, сотрудничества полицейских служб и использования шенгенской информационной системы.

С 31 марта 2024 года была отменена проверка людей на внутренних воздушных и морских границах, а с 1 января 2025 года - на внутренних сухопутных границах. Это означает полноправное членство двух стран в Шенгенской зоне.

 

Шенгенская зона сейчас охватывает 29 стран (25 из 27 стран, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и более 420 млн населения. Контроль на внутренних границах с Кипром еще не отменен, а Ирландия не входит в Шенгенское пространство.

Шенгенская зона гарантирует свободное перемещение без контроля на внутренних границах граждан ЕС, а также граждан стран, не входящих в Евросоюз, проживающих в ЕС или посещающих Евросоюз в качестве туристов, студентов по обмену или в деловых целях.

Положения Шенгенского соглашения, помимо отмены пограничных проверок, предоставляют странам единый набор правил контроля на внешних границах, применимых к тем, кто въезжает в Шенгенскую зону на срок до 90 дней.
При этом, если существует серьёзная угроза общественному порядку или внутренней безопасности, страна Шенгенского соглашения может в исключительных случаях временно восстановить пограничный контроль на своих внутренних границах.

В 2021 году Европейская комиссия предложила внести поправки в Шенгенский кодекс о границах. Новые правила, принятые в июне 2024 года, предусматривают ряд мер по совершенствованию управления и укреплению контроля в Шенгенской зоне и на внешних границах ЕС.

Эти правила, в частности, вводят пограничные меры против использования мигрантов в политических целях, усиливают структуру трансграничного полицейского сотрудничества в приграничных регионах, пересматривают порядок возможного повторного введения внутреннего пограничного контроля в качестве крайней меры с временными ограничениями и усилением средств безопасности.

Как сообщал в минувшем году РСТ, Болгария с середины мая выдает краткосрочные шенгенские визы, однако желающих записаться на подачу среди туристов практически нет – стоимость за однократный въезд слишком высокая, к тому же в Болгарию нет прямых рейсов.

 

Так, директор по связям с общественностью компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская рассказала, что «Спроса на туры в Болгарию почти нет. И выдача шенгенских виз на турпоток из России никак не влияет: между нашими странами нет прямых рейсов, добираться необходимо с пересадками через Стамбул или Ереван.

Если раньше в Болгарию кто-то летал на выходные, то сейчас страну преимущественно посещают те, у кого там недвижимость, бизнес или родственники».

По словам директора принимающей компании Solvex Bulgaria Галина Георгиева, в прошлом году россиян на болгарских курортах не было, а их место заняли туристы из Румынии, Чехии, Польши.
По данным министерства туризма Болгарии, в допандемийном 2019 году страну посетили 450 тыс. российских туристов.
/TOURBUS.RU


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