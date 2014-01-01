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10 января
Болгария и Румыния полностью стали членами Шенгена
С начала этого года отменена проверка туристов на сухопутных границах двух стран
С 1 января 2025 года на Болгарию и Румынию распространяются все права стран Шенгенского пространства, - сообщает «Интерфакс».
После вступления в Евросоюз Болгария и Румыния применяли части Шенгенского законодательства, включая те, которые касаются контроля на внешних границах, сотрудничества полицейских служб и использования шенгенской информационной системы.
С 31 марта 2024 года была отменена проверка людей на внутренних воздушных и морских границах, а с 1 января 2025 года - на внутренних сухопутных границах. Это означает полноправное членство двух стран в Шенгенской зоне.
Шенгенская зона сейчас охватывает 29 стран (25 из 27 стран, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и более 420 млн населения. Контроль на внутренних границах с Кипром еще не отменен, а Ирландия не входит в Шенгенское пространство.
Так, директор по связям с общественностью компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская рассказала, что «Спроса на туры в Болгарию почти нет. И выдача шенгенских виз на турпоток из России никак не влияет: между нашими странами нет прямых рейсов, добираться необходимо с пересадками через Стамбул или Ереван.
Если раньше в Болгарию кто-то летал на выходные, то сейчас страну преимущественно посещают те, у кого там недвижимость, бизнес или родственники».
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