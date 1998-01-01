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10 января
Эксперты: Темпы бронирования отелей Анапы на лето замедлились
По мнению экспертов, на фоне экологического бедствия анапским отельерам нужно предложить льготные условия оплаты
Бронирования отелей Анапы на летний сезон у туроператоров в последние недели отстают от показателей прошлого года, но массовых аннуляций уже забронированных туров на лето по-прежнему нет, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.
Напомним, что, как мы сообщали ранее, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута., часть которого вынесло на берег. Ликвидацией последствий аварии занимаются представители МЧС и волонтеры.
К 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района убрано почти 150 тыс. тонн песка, загрязненного мазутом.
В компании "Алеан" за период с 16 декабря по 9 января объемы бронирований летних туров снизились примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.
Массово аннулировать туры на лето россияне не спешат, потому что путевки приобретали в рамках акции раннего бронирования по привлекательной цене, а отменить поездку без штрафа можно и за две недели до заезда", - цитирует пресс-служба РСТ коммерческого директора туроператора Оксану Булах.
Да и Крым сейчас продается лучше, чем в прошлом году. Отели пока никак не реагируют, но, если продажи просядут, цены придется снижать", - уточнила эксперт.
Вторая большая категория отдыхающих – это те, кому поездку частично или полностью оплачивают профсоюзы или предприятия.
Третья многочисленная категория – поездки детских групп, тут тоже отказов практически не будет, тем более заранее надо покупать железнодорожные билеты или заказывать автобусы.
А вот четвертая категория туристов платит свои деньги, причем немалые – 10-20 тыс. рублей в сутки. И они будут решать по ситуации", - рассказал он.
Поэтому нужны гибкие условия оплаты и аннуляции. Например, сейчас оплачивать не всю сумму, а 10-15% от стоимости путевки. А если в мае турист узнает, что на пляжах еще находят мазутные пятна, то сможет без штрафов отменить бронирование на июнь", - подчеркивает г-н Мкртчян.
В основном аннуляции касаются поездов на ближайшие месяцы. При этом показатели бронирования на июнь и июль пока опережают прошлогодние на 75% и 35% соответственно.
Фото: tvzvezda.ru
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