Эксперты: Темпы бронирования отелей Анапы на лето замедлились

Бронирования отелей Анапы на летний сезон у туроператоров в последние недели отстают от показателей прошлого года, но массовых аннуляций уже забронированных туров на лето по-прежнему нет, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута., часть которого вынесло на берег. Ликвидацией последствий аварии занимаются представители МЧС и волонтеры.

К 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района убрано почти 150 тыс. тонн песка, загрязненного мазутом.

В компании "Алеан" за период с 16 декабря по 9 января объемы бронирований летних туров снизились примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.

"Доля аннуляций туров на лето в Анапу за этот период составила 28%, что превышает прошлогодние показатели на 10%.

Массово аннулировать туры на лето россияне не спешат, потому что путевки приобретали в рамках акции раннего бронирования по привлекательной цене, а отменить поездку без штрафа можно и за две недели до заезда", - цитирует пресс-служба РСТ коммерческого директора туроператора Оксану Булах.



Директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей отметила, что туристы ждут ликвидации последствий разлива мазута и не аннулируют брони на лето.

"Все будет зависеть от ситуации на пляжах и ценовой политики отельеров. Туристы массово брони не аннулируют, потому что времени до летнего сезона пока достаточно. В то же время другие направления начинают подтягиваться к Анапе по количеству заявок – прежде всего, это Геленджик и Туапсе.

Да и Крым сейчас продается лучше, чем в прошлом году. Отели пока никак не реагируют, но, если продажи просядут, цены придется снижать", - уточнила эксперт.



Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал, что сейчас туры в Анапу активно бронируют любители санаторно-курортного отдыха и льготники.

"Сейчас активно бронируют только те, кто едут в санатории, этим людям море не так важно, они могут и в межсезонье лечиться.

Вторая большая категория отдыхающих – это те, кому поездку частично или полностью оплачивают профсоюзы или предприятия.

Третья многочисленная категория – поездки детских групп, тут тоже отказов практически не будет, тем более заранее надо покупать железнодорожные билеты или заказывать автобусы.

А вот четвертая категория туристов платит свои деньги, причем немалые – 10-20 тыс. рублей в сутки. И они будут решать по ситуации", - рассказал он.



Как считает г-н Мкртчян, в создавшихся условиях анапским отельерам стоило бы предложить туристам льготные условия оплаты.

"По прогнозу экологов, когда к лету температура морской воды повысится, на поверхность может подняться еще часть мазута. Если это произойдет, туристы должны иметь возможность без штрафных санкций отменить поездку.

Поэтому нужны гибкие условия оплаты и аннуляции. Например, сейчас оплачивать не всю сумму, а 10-15% от стоимости путевки. А если в мае турист узнает, что на пляжах еще находят мазутные пятна, то сможет без штрафов отменить бронирование на июнь", - подчеркивает г-н Мкртчян.



По данным платформы для отелей Travelline, которые приводит РСТ, за последние две недели туристы совершили на 35% меньше бронирований объектов размещения в Анапе, чем за тот же период прошлой зимы. Доля аннулированных броней составила 41%, тогда как год назад этот показатель был 17%.

В основном аннуляции касаются поездов на ближайшие месяцы. При этом показатели бронирования на июнь и июль пока опережают прошлогодние на 75% и 35% соответственно.

/TOURBUS.RU

Фото: tvzvezda.ru