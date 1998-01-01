Новости SLTDA: Российский турпоток на Шри-Ланку вырос в прошлом году лишь на 2% Управление по развитию туризма Шри-Ланки опубликовало итоговые данные въездного турпотока в минувшем году

По информации аналитической службы АТОР, на Шри-Ланке опубликованы статистические данные по визитам иностранных туристов в страну. По итогам 2024 года Россия оказалась вторым по объему турпотока поставщиком туристов на Шри-Ланку, уступив только Индии. По данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), в 2024 году остров посетили 2 053 465 иностранных туристов, что на 38,1% больше, чем в 2023 году (1 487 303). При этом основной вклад в столь значимый прирост внесли индийский, китайский, европейские рынки, Австралия и США. ТОП-10 ключевых въездных туристических рынков Шри-Ланки по итогам 12 месяцев 2024 года: Индия: 416 974 визита (+37,7% по сравнению с 2023 годом) Россия: 201 920 визитов (+2,2%) Великобритания: 178 339 визитов (+37,1%), Германия: 136 084 визитов (+32,7%) Китай: 131 681 визит (+78,5%) Австралия: 89 573 визита (+32,8%) Франция: 88 775 визитов (+57,8%) США: 59 532 визита (+28,5%) Нидерланды: 50 116 визитов (+72,5%) Мальдивы: 47 222 визита (+26,5%) Российский турпоток на Шри-Ланку в 2024 году (201 920 поездок) оказался всего на 2,2% (или на 4,4 тыс.) больше, чем 2023 году, когда на острове зафиксировали 197 498 визитов из РФ. При этом в период с мая по сентябрь турпоток из РФ на Шри-Ланку был заметно (на 37-57%) ниже, чем в эти же месяцы 2023 года. Это следствие летнего перерыва в чартерных программах туроператоров. В периоды, когда чартеры летали (в 2024 году были маршруты не только в Коломбо, но и в Матталу на юге острова) произошло, наоборот, превышение прошлогодних объемов – на 16-23%. Так, в декабре 2024 года прирост российского турпотока на Шри-Ланку составил 19% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Таким образом, динамика турпотока на Шри-Ланку напрямую зависит от объемов чартерной перевозки туроператоров на остров, в том числе из регионов. Например, по данным SLTDA, в декабре 2024 года (35 268 визитов из РФ), когда чартеры на остров летали, 30,2% россиян на остров перевезли туроператорские рейсы Red Wings (туроператор Fun&un, блоки также у Anex, «Интуриста» и «Спектрум») из Москвы и регионов, а 18,4% – AZUR air (туроператоры Anex и «Интурист», также Москва и регионы), еще 19,3% у «Аэрофлота» из Москвы (блоки «Библио-Глобуса»). Из стыковочных вариантов, которые также активно бронируют у туроператоров, в декабре максимальные объемы российского турпотока на Шри-Ланку у Air Arabia (14,5%), по 3% у flydubai и Etihad Airways, 2% у Emirates. В начале 2024 года, в январе (турпоток из РФ 31 159 визитов, также были чартерные программы) картина схожая – лидировали по объемам чартеры Red Wings (26%), «Аэрофлот» из Москвы (24%) и чартеры AZUR air (18%). Самым популярным стыковочным вариантом была также Air Arabia, которая привезла в январе 12,4% российских пассажиров на остров, за ней следовали Emirates, flydubai, Etihad, Qatar Airways. Летом, когда туроператорских чартеров не было, у россиян оставались только прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы и стыковочная перевозка арабскими авиакомпаниями. Так, в июне 2024 года (турпоток всего 3 412 визитов) 60,7% россиян на Шри-Ланку привозил «Аэрофлот», а остальное приходилось на стыковочную перевозку (10% российского турпотока у Etihad Airways, 9,1% у Air Arabia, 6,3% у Emirates, 3,5% у flydubai и пр.). При этом в зимнем сезоне 2024/2025 годов туроператоры запланировали чартерные полетные программы на Шри-Ланку из Москвы и девяти других городов вылета до середины апреля – начала мая 2025 года. Так, в Коломбо на рейсах AZUR air из Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Сочи будут возить своих туристов туроператоры Anex и «Интурист». Из столицы рейсы заявлены дважды в неделю, из регионов — раз в 10 дней. В Матталу (аэропорт на Юге Шри-Ланки) на рейсах Red Wings из Москвы (Домодедово), Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Тюмени и Сочи будут летать туристы Fun&Sun. /TOURBUS.RU График: АТОР

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