Travelline: Россияне использовали зимние каникулы для бронирования летнего отдыха

Бронирование летнего отдыха в начале января-2025 выросло по сравнению с прошлым годом на 80%

Согласно статистике платформы для отелей Travelline и РСТ, в дни зимних каникул россияне активно бронировали летний отдых в России. В среднем заказы туров на май по сравнению с первой неделей января 2024 года подросли вдвое, на июнь-июль – на 70-80%.

Традиционно среди самых активных путешественников – Москва и область, на которые по состоянию на 10 января приходится более 40% всех летних бронирований, еще 10% занимает Санкт-Петербург, дальше идут Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области, Краснодарский край.

Спрос на главные летние направления – Крым и Краснодарский край – продолжает расти. При этом Крым сохраняет более высокие темпы роста благодаря низкой базе. Так, средний рост объема бронирований на июнь почти трехкратный – 177%, на июль – 132%. Ялта и Алушта показывают увеличение более чем вдвое, а Коктебель – почти в пять раз.

Июнь и июль в Краснодарском крае также активно бронировались в последние две недели, прирост по региону в среднем составляет 55% и 33% соответственно. Менее всего востребован пока Адлер, Сочи прибавил 15-20%.

В Геленджике число броней на июнь выросло на 57%. А лидирует Туапсе – на июнь рост составляет 375%, на июль – 500%,

Северный Кавказ продолжает наращивать турпоток, но темпы по разным месяцам и направлениям очень неровные. Например, на весенний сезон бронирования не особенно выросли по сравнению с прошлым годом, а лето вполне востребовано.

Дагестан показывает рост на 20-30%, а Адыгея выросла на июнь-июль почти втрое. Не столь заметный рост, но он есть, по Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Среди других популярных направлений выделяется Приморский край – здесь рост на лето почти вдвое (+81%). Основная аудитория – Москва (более 50%), местные жители (25%), а также туристы из других регионов Дальнего Востока – Хабаровского края (10%), Сахалина (5%), Камчатки (2%).

Хабаровский край показывает рост в мае-июне практически втрое.

Здесь свой отдых сейчас бронируют москвичи (40%), местные жители (27%), жители Приморского края (10%), а также Санкт-Петербурга, Самарской, Свердловской областей.

По Камчатке пока востребован (+30%) прежде всего июнь, с которого здесь начинается высокий сезон.

Хорошие результаты у Пермского края и Свердловской области, причем треть бронирований на обоих направлениях делается местными жителями.

Мурманская область также на первый месяц лета подросла почти втрое, однако здесь на мурманчан приходится не более 4%, основной поток идет из Москвы (70%) и Санкт-Петербурга (10%).

Еще одно популярное направление – Карелия – пока показывает рост в 20%.

/TOURBUS.RU