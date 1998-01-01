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На курорте Архыз после реновации открылся гостиничный комплекс «Романтик»

Инфраструктура ГК «Романтик» теперь включает два корпуса на 384 места, ресторан, новую СПА-зону и конференц-зал

Обновлённый гостиничный комплекс «Романтик» на территории всесезонного курорта «Архыз» (Карачаево-Черкесия) открылся в преддверии новогодних праздников 25 декабря. Реновацию комплекса осуществляет группа компаний «Самсон», управление комплексом будет осуществлять группа Mantera, - сообщили нам в пресс-службе компании.

В ходе реновации комплекса были полностью обновлены холлы и вестибюли, отделка и оснащение гостиничных номеров, инфраструктура отелей, а также создан полноценный СПА-центр.

Общий номерной фонд, расположенный в двух корпусах («Романтик-1» и «Романтик-2») составляет 143 номера разной категории на 384 места.

Инфраструктура ГК «Романтик» включает ресторан, лобби бар, СПА-зону и конференц-зал. В качестве дополнительных услуг организована парковка для гостей и помещение для хранения спортивного инвентаря.

Татьяна Фоменко, генеральный директор группы компаний «Самсон», рассказала: «Реновация «Романтика» – наш первый проект на курорте Архыз. Мы сделали интерьеры более современными и интересными, предусмотрели разные визуальные их концепции в каждом из корпусов, пересмотрели планировки и организацию пространств мест общего пользования. Уверена, что после открытия «Романтик» снова станет сердцем курорта, а передача гостиниц под управление группы Mantera позволит обеспечить гостям уровень сервиса, отвечающий самым высоким стандартам гостеприимства.

Интерьеры номеров двух корпусов оформлены в оригинальных визуальных стилях, отражающих разные характеры и настроения гостей: в номерах «Романтик-1» доминируют яркие насыщенные цвета, создающие атмосферу для любителей экстрима и драйва, а «Романтик-2» - спокойная современная классика для тех, кто ценит комфорт и уют.

Яна Уханова, заместитель генерального директора по развитию гостиничной деятельности группы Mantera, отметила: «Романтик» станет первым объектом под управлением Mantera на курорте «Архыз» и регионе СКФО. Современный дизайн и продуманная эргономика пространства позволили существенно улучшить отель. На мой взгляд, сейчас комплекс является удачным примером реализации соотношения цена и качество, что является важным критерием для нынешнего туриста.

Важно сказать, что объект располагается рядом с центральной зоной выката, что всегда делало его весьма популярным среди отдыхающих. А с учетом прошедшей реновации, мы уверены, комплекс привлечет еще больше новых гостей».

Канатная станция «Млечный путь» на Южном склоне находится всего в 100 метрах от отеля, поэтому туристам будет удобно добираться до трасс для катания.

Роман Киранчук, генеральный директор УК «Архыз», добавил: «Мы давно ждали открытия обновленного гостиничного комплекса «Романтик». В связи с резко выросшим в этом году турпотоком и переходом курорта Архыз на всесезонный формат отмечается нехватка объектов размещения для туристов, особенно в праздничные, каникулярные даты и в период горнолыжного сезона. В следующем году мы ожидаем приезда на курорт Архыз более 1,2 млн туристов не только из разных регионов России, но из-за рубежа.

Уже сейчас к нам на курорт приезжают гости из ближнего и дальнего зарубежья: Грузии, Беларуси, Казахстана, ОАЭ, Турции.

По этой причине отели такого уровня, как «Романтик», соответствующие высоким стандартам качества и сервиса, безусловно, нужны любому курорту, который активно развивается.

Тем более, в ближайшие несколько лет будет построен и введен в эксплуатацию долгожданный аэропорт в 45 км от нас. В Черкесске за счет этого туристический поток в регион может увеличиться на порядок».

/TOURBUS.RU

Фото: Mantera Group