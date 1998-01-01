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09 января
Туризм: Происшествия
В ДТП с автобусом Aneх Tour в Таиланде пострадали 32 россиянина/ Режим ЧП объявлен в Севастополе из-за выброса мазута/ Россиянин задержан на Пхукете за ограбление российского туриста
В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде пострадали 32 россиянина
Крупное ДТП с участием туристического автобуса с россиянами произошло вечером 1 января перед въездом в Паттайю возле пункта взимания сбора за проезд по платной автодороге. Водитель туристического автобуса не справился с управлением и столкнулся с ограждением, а после этого с автомобилем Toyota.
Сотрудники ANEX Tour оказывают помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Таиланде россиянам, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Там уточнили, что происшествие произошло во время возвращения с экскурсии.
«Cотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле», — сказали в пресс-службе.
Режим ЧС регионального характера объявлен в Севастополе после выброса мазута на популярные пляжи города, сообщил в субботу губернатор региона Михаил Развожаев.
Так, на площади 100 кв. метров обнаружен выброс нефтепродуктов на берегу пляжа "Звездный берег", его уже расчистили. Также пятна найдены на пляжах "Голубая бухта" и "Нахимовец".
В пятницу г-н Развожаев сообщил, что в акватории впервые обнаружено пятно мазута, оно было размером 1,5 на 1,5 метра, его быстро убрали.
Позднее в тот же день выброс нефтепродуктов зафиксировали на берегу - на пляже Серебряный в Балаклаве. Утром в субботу его расчистили.
Россиянин задержан на Пхукете за ограбление российского туриста
Полиция тайского острова Пхукет задержала подозреваемого по делу об ограблении российского туриста в номере его гостиницы, им оказался гражданин России, сообщает сегодня газета Bangkok Post.
Второму подозреваемому, осуществившему нападение, как сообщили в полиции, удалось покинуть страну вскоре после инцидента. На него оформлена красная карточка Интерпола, в соответствии с которой он должен быть задержан полицией 190 стран", - пишет газета.
Фото: Соцсети
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