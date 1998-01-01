Туризм: Происшествия

В ДТП с автобусом Aneх Tour в Таиланде пострадали 32 россиянина/ Режим ЧП объявлен в Севастополе из-за выброса мазута/ Россиянин задержан на Пхукете за ограбление российского туриста

В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде пострадали 32 россиянина

Крупное ДТП с участием туристического автобуса с россиянами произошло вечером 1 января перед въездом в Паттайю возле пункта взимания сбора за проезд по платной автодороге. Водитель туристического автобуса не справился с управлением и столкнулся с ограждением, а после этого с автомобилем Toyota.

Число пострадавших российских туристов в ДТП составило 32 человек, сообщает газета Matichon.

По данным издания, всего в салоне туристического автобуса было 42 туриста. В больницу с различными травмами были отправлены 32 человека. Остальных россиян доставили в их гостиницы в Паттайе.

Как сообщается, в ДТП серьезно пострадал 74-летний водитель туристического автобуса. Ранения также получили три человека в внедорожнике Toyota, в который врезался автобус.

Сотрудники ANEX Tour оказывают помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Таиланде россиянам, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там уточнили, что происшествие произошло во время возвращения с экскурсии.

«Cотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле», — сказали в пресс-службе.



Режим ЧП объявлен в Севастополе из-за выброса мазута

Режим ЧС регионального характера объявлен в Севастополе после выброса мазута на популярные пляжи города, сообщил в субботу губернатор региона Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах.

Так, на площади 100 кв. метров обнаружен выброс нефтепродуктов на берегу пляжа "Звездный берег", его уже расчистили. Также пятна найдены на пляжах "Голубая бухта" и "Нахимовец".





В пятницу г-н Развожаев сообщил, что в акватории впервые обнаружено пятно мазута, оно было размером 1,5 на 1,5 метра, его быстро убрали.

Позднее в тот же день выброс нефтепродуктов зафиксировали на берегу - на пляже Серебряный в Балаклаве. Утром в субботу его расчистили.



15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона. 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня, 28 декабря - режим техногенной ЧС регионального характера в Крыму.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря.





Россиянин задержан на Пхукете за ограбление российского туриста

Полиция тайского острова Пхукет задержала подозреваемого по делу об ограблении российского туриста в номере его гостиницы, им оказался гражданин России, сообщает сегодня газета Bangkok Post.



По данным издания, турист, которому 31 год, обратился в полицию утром 6 января. Он рассказал, что накануне поздно вечером в его номер в отеле, расположенном в районе популярного пляжа Карон в округе Муанг, ворвался неизвестный, напал на него и связал клейкой лентой. Затем злоумышленник сделал телефонный звонок, во время которого его сообщник угрожал и требовал у туриста $120 тыс. Россиянин сообщил грабителю, где находятся деньги, и тот забрал около $7000 наличными.



"По этому делу полиция Пхукета 7 января задержала российского гражданина. Он был арестован на роскошной вилле, которую снимает на острове. Ему предъявлены обвинения в вымогательстве и незаконном удержании.

Второму подозреваемому, осуществившему нападение, как сообщили в полиции, удалось покинуть страну вскоре после инцидента. На него оформлена красная карточка Интерпола, в соответствии с которой он должен быть задержан полицией 190 стран", - пишет газета.

/TOURBUS.RU

Фото: Соцсети

