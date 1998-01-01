Россия поднялась на пять позиций в рейтинге паспортов

Российский паспорт в 2025 году занимает 46-е место, по нему без визы можно въезжать в 116 стран

Паспорт Сингапура стал самым сильным в 2025 году, Россия в рейтинге паспортов по числу стран с безвизовым въездом поднялась с 51-го на 46-е место по сравнению с прошлым годом, следует из новых данных Henley Passport Index, которые сегодня опубликовал «Интерфакс».

Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 195 страны и территории мира.

Согласно исследованию, второе место заняла Япония, гражданам этой страны без виз доступны 193 направления.



На третьем месте – Финляндия, Франция, Италия, Германия, Южная Корея и Испания (192 страны и территории). Четвертое место разделили Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция, гражданам этих стран открыты путешествия без виз или с визами по прибытии в 191 страну.

Замыкают топ-5 Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария и Великобритания (190 стран).



В первую десятку вошли паспорта Австралии, Греции (189 стран), Канады, Мальты, Польши (188 стран), Чехии, Венгрии (187 стран), Эстония, США (186 стран), Латвия, Литва, Словения, ОАЭ (185 стран).



Российский паспорт по результатам исследования в 2025 году занимает 46-е место, по нему без визы можно въезжать в 116 стран.

По сравнению с прошлым годом страна выросла в рейтинге на пять пунктов. Это же место заняла Турция.



В десятке паспортов, обладателям которых наиболее сложно перемещаться по миру, по данным Henley Passport Index, оказались Афганистан (106-ое место, 26 стран и территорий), Сирия (105-ое место, 27 стран и территорий), Ирак (104-ое место, 31 страна).

Также в список вошли Йемен и Пакистан (33 страны), Сомали (35 стран), Непал (39 стран), Палестина, Ливия, Бангладеш (40 стран), Северная Корея (41 страна), Эритрея (42 страны), Судан (43 страны).

Авторы доклада также анализируют, какие страны и территории больше всего улучшили и ухудшили положение в рейтинге за последнее десятилетие. Значительнее всего позиции в рейтинге улучшило Косово (на 40 пунктов, со 103-го места в докладе 2015 года до 63-го в 2025-м), за ним идут Восточный Тимор (рост на 39 пунктов, до 51-го места), Колумбия (на 38 пунктов, 37-е место), Грузия (на 35 пунктов, 44-е место), Китай (на 34 пункта, 60-е место) и Украина (на 33 пункта, 30-е место). Хуже всего динамика у Венесуэлы (снижение на 15 пунктов, 45-е место), США (на 7 пунктов, 9-е место), Вануату (на 6 пунктов, 54-е место), Великобритания (на 4 пункта, 5-е место).



/TOURBUS.RU