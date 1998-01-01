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09 января
Россия поднялась на пять позиций в рейтинге паспортов
Российский паспорт в 2025 году занимает 46-е место, по нему без визы можно въезжать в 116 стран
Паспорт Сингапура стал самым сильным в 2025 году, Россия в рейтинге паспортов по числу стран с безвизовым въездом поднялась с 51-го на 46-е место по сравнению с прошлым годом, следует из новых данных Henley Passport Index, которые сегодня опубликовал «Интерфакс».
Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 195 страны и территории мира.
Замыкают топ-5 Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария и Великобритания (190 стран).
По сравнению с прошлым годом страна выросла в рейтинге на пять пунктов. Это же место заняла Турция.
Также в список вошли Йемен и Пакистан (33 страны), Сомали (35 стран), Непал (39 стран), Палестина, Ливия, Бангладеш (40 стран), Северная Корея (41 страна), Эритрея (42 страны), Судан (43 страны).
Авторы доклада также анализируют, какие страны и территории больше всего улучшили и ухудшили положение в рейтинге за последнее десятилетие. Значительнее всего позиции в рейтинге улучшило Косово (на 40 пунктов, со 103-го места в докладе 2015 года до 63-го в 2025-м), за ним идут Восточный Тимор (рост на 39 пунктов, до 51-го места), Колумбия (на 38 пунктов, 37-е место), Грузия (на 35 пунктов, 44-е место), Китай (на 34 пункта, 60-е место) и Украина (на 33 пункта, 30-е место). Хуже всего динамика у Венесуэлы (снижение на 15 пунктов, 45-е место), США (на 7 пунктов, 9-е место), Вануату (на 6 пунктов, 54-е место), Великобритания (на 4 пункта, 5-е место).
/TOURBUS.RU
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