Новости ФАС разъяснил, можно ли рекламировать винные туры Ранее в ведомство обратился по этому поводу глава РСТ Илья Уманский

В ответ на обращение Российского союза туриндустрии в Федеральную антимонопольную службу ведомство разъяснило особенности рекламы туров, в программу которых входит посещение виноделен и дегустация вин, - рассказали сегодня в пресс-службе РСТ. Напомним, что, как мы писали ранее, в начале декабря 2024 года РСТ обратился в ФАС с предложением вывести продвижение винного туризма с использованием слов «вино», «винный», «винодельня» из определения рекламы алкогольной продукции, поскольку оно направлено не на призыв к покупке и употреблению алкоголя, а на посещение мест сельскохозяйственного производства в целях отдыха и знакомства с процессом создания напитков. Как пояснялось в письме президента РСТ Ильи Уманского, туроператоры, продвигая винные туры, неизбежно используют слова «вино», «винный», «винодельня» и производные от них, что вызывает опасения о возможном применении к ним санкций, предусмотренных статьей 14.3. КоАП РФ, поскольку винодельческая продукция относится к алкогольной. В своем обращении Илья Уманский подчеркнул, что винодельчество России активно развивается. По оценкам экспертов, в 2024 году площадь виноградников достигла 107 тыс. га. Среди лидеров в этой сфере – «Абрау-Дюрсо», «Фанагория», «Шато де Талю», «Новый свет», «Кубань-вино» и многие другие. Эти предприятия привлекают все больше туристов. «Популяризация таких туров будет способствовать и развитию отечественного сельского хозяйства, поэтому, уверен, что не стоит создавать сложности там, где их можно избежать. Энотуризм – узкий термин, который используется только в профессиональной среде, туристы в повседневной жизни его не используют. Наши туристы отправляются в винные туры – посмотреть на виноградники, винодельни и сам процесс производства вина, продегустировать и больше узнать о традициях, связанных с этим напитком, купить что-то прямо на производстве», – говорится в письме. В обращении также отмечается, что энотуризм составляет значительную часть европейского туризма. Сегодня эногастрономические путешествия в Европе занимают почти 22% рынка. Например, в Италии, где такой вид туризма хорошо развит, его доля составила 58% рынка против 21% в 2016-м. «В России, к сожалению, пока такой статистики не ведется, но мы видим активный интерес туристов к теме винного туризма и отечественным винодельням», – говорится в письме. В ответе ФАС, подписанном заместителем руководителя службы Андреем Кашеваровым, говорится, что согласно пункту 3 части 5 статьи 5 закона «О рекламе» не допускается демонстрация потребления алкогольной продукции. Конкретные требования к рекламе алкогольной продукции содержатся в статье 21 этого закона. В соответствии с частью 4 статьи 2 закона специальные требования и ограничения, установленные в отношении рекламы отдельных видов товаров, распространяются также на рекламу средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов за исключением случая, когда реклама явно не относится к товару, в отношении рекламы которого закон устанавливает специальные требования и ограничения. «Учитывая вышеизложенное, в случае, если в рекламе винного туризма привлекается внимание к изготовителю или продавцу алкогольной продукции, на такую рекламу распространяются требования статьи 21 закона «О рекламе». При этом если объектом рекламирования являются непосредственно туристические услуги и не формируется интерес к конкретному товару или изготовителю, продавцу алкогольной продукции, такая реклама не подпадает под требования статьи 21 закона «О рекламе», – подчеркивается в письме. В ФАС напомнили, что в соответствии с законом «О рекламе» антимонопольное ведомство осуществляет государственный надзор, предметом которого является соблюдение рекламодателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями обязательных требований, установленных в России в этой сфере. /TOURBUS.RU



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