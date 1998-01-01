Минэкономразвития: Минувший год поставил рекорд развития внутреннего туризма

Российские и иностранные туристы с января по ноябрь 2024 года совершили рекордные 79,2 млн туристических поездок по России, по итогам года правительство ожидает 92 млн турпоездок, сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2024 года россияне и иностранные гости совершили 79,2 млн туристических поездок по стране. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам года количество турпоездок составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя – за 23 года», - цитируют его пресс-служба и «Интерфакс».



Вице-премьер отметил, что растет поток путешественников из-за рубежа, особенно на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморье – на 112%. Значительная часть из них – путешественники из Китая.



По абсолютным показателям лидируют Москва (11,1 млн турпоездок), Краснодарский край (9,4 млн) и Санкт-Петербург (5,8 млн). В десятку регионов-лидеров также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край.



Сибирский федеральный округ в 2024 году стал лидером по приросту числа турпоездок среди регионов России, среди отдельных регионов лидирует Тыва, сообщил в свою очередь сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В 2024 году мы отмечаем две важные тенденции в развитии внутреннего туризма: во-первых, это рост новых туристических центров, особенно в Сибири, где мы наблюдаем увеличение турпоездок более, чем на 16%. Во-вторых, это значительное усиление интереса к России со стороны иностранных туристов», - цитирует его пресс-служба.



По данным министерства, рост турпотока в регионы Сибири в 2024 году составил 16,4%, Южного федерального округа – 14,3%, Северо-Запада – 12,7%.

"Среди регионов лидерство по приросту удерживают Республика Тыва (+64,8%), Чеченская Республика (+58,8%), Рязанская область (+46,5%). Также высокие показатели отмечаются в Ростовской и Ульяновской области, Республике Чувашия, Смоленской, Омской, Оренбургской и Томской областях", - добавил министр.



В Минэкономразвития ожидают дальнейшего роста внутреннего туризма в 2025 году в том числе за счет расширения числа зимних поездок в горы, где открываются новые курорты и трассы.

"Открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской области, Тверской области и в Хабаровском крае.

Также в этом году ожидается открытие курорта «Мамисон» в Северной Осетии, происходит расширение и реконструкция существующих курортов. Например, в рамках программы льготного кредитования модернизируются семь горнолыжных курортов и будут построены два новых: «Три вулкана» на Камчатке и «Рай-Из» в Ямало-Ненецком автономном округе", - сообщает пресс-служба ведомства.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Центром поддержки предпринимательства, г. Тула