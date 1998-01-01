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Anadolu Ajansi: В минувшем году российский турпоток в Анталью вырос на 13%

По окончательным подсчетам, в минувшем году курорты Антальи посетили 3,9 млн россиян, что принесло им первое место

По итогам 2024 года Анталья приняла рекордные 17,27 млн туристов, лидером зарубежного турпотока стала Россия, сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на данные управления культуры и туризма провинции. «Анталья приняла в 2024 году самое большое число туристов за всю историю – 17,27 млн. Это на 8% больше, чем годом ранее. Наибольшее число туристов зафиксировано из России – более 3,9 млн» - пишет издание.

Как уточняет Аналитическая служба АТОР, по итогам 2024 года на прямых рейсах из-за рубежа в Анталью прибыли 16 925 349 человек, что на 8% больше, чем в 2023 году.

Если же приплюсовать к ним трансферных туристов (352 754 человека), которые делали пересадку в Анталье, то общее количество туристов, прибывших в Анталью в 2024 году, составило 17 278 103 (+7,4% к 2023 году).

Количество пассажиров, совершавших пересадку в Анталье, при этом уменьшилось за год на 10,8% (в 2023 году таких было 395 479).

По данным управления культуры и туризма Антальи, за январь-декабрь 2024 года курорты этой турецкой провинции посетили 3 909 960 россиян. Это на 12,9% больше, чем за 2023 год (3 461 762).

Россия в 2024 стала для Антальи въездным рынком номер один.

ТОП-3 по итогам 2024 года выглядит так:

Россия: 3 909 960 визитов (+12,9% по сравнению с 2023 годом)

Германия: 3 517 589 визитов (+4,6% по сравнению с 2023 годом)

Великобритания: 1 574 167 визитов (+19,4% по сравнению с 2023 годом)

В ТОП-5 ключевых въездных рынков Антальи по итогам 2024 года также вошли Польша и Нидерланды.

Как отмечают в АТОР, положительная динамика российского турпотока была достигнута в основном за счет «пляжных» месяцев. В первом квартале 2024 года российский турпоток в Анталью демонстрировал отрицательную динамику по сравнению с 2023 годом, рост начался только с апреля.

При этом наибольшие цифры прироста российского турпотока в Анталью в процентном отношении в 2024 году давали именно осенние месяцы, а не лето.

Более того, сентябрь впервые стал пиковым месяцем по количеству приехавших в Анталью россиян

Отрицательную динамику российского турпотока по сравнению с 2023 годом в Анталье неожиданно продемонстрировал декабрь (-22,1% по сравнению с декабрем 2023 года).

Вероятно, сказались сразу два фактора: большое количество «альтернативных» Анталье зарубежных пляжных направлений с теплым морем (Египет, Таиланд, ОАЭ и др.), и цены – которые у большинства пятизвездочных турецких отелей «все включено» на Новый год все же не отличались демократичностью, - отмечают аналитики.

/TOURBUS.RU

Иконографика: Аналитическая служба АТОР, 2025