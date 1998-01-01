Российский туризм 2024 — самое главное

Тенденция года, Проект года, Событие года, Рекорд и Антирекорд года и многое другое - в нашем итоговом обзоре

Тенденция года

Быстрый рост внутреннего туризма

По итогам года эксперты прогнозируют около 100 млн поездок по России. Минувшим летом внутренний турпоток составил рекордные 35 млн поездок. С мая по август он увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край (прибавил 15%) и Москва – рост турпотока на 8%.

В каждом из этих субъектов побывало более 3 млн туристов, а в Санкт-Петербурге турпоток вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил почти 2,5 млн гостей. Самые быстрорастущие направления: Тыва (+78%), Чечня (+66%) и Дагестан (+46%).

При этом все большую популярность приобретает автотуризм. Основной прирост турпотока произошел как раз за счет путешествий наших граждан на автомобилях.

По данным ВЦИОМ, за первую половину года, включая лето, 53% граждан предпочли путешествия на автомобиле. Это на 8% больше, чем годом ранее.

Проект года

«Туризм и гостеприимство» – национальный проект

В России с 2021 по 2024 год реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2025 году ему на смену придет обновленный нацпроект «Туризм и гостеприимство», который будет действовать до 2030 года.

В доработанную версию национального проекта «Туризм и гостеприимство» войдут пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», «Пять морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

Расходы на проект «Туризм и гостеприимство» в 2025–2030 годах оцениваются в 3,56 трлн рублей, наибольшую сумму правительство рассчитывает привлечь из внебюджетных источников.

Антирекорд года

Рост цен на путешествия по России

Цены на все составляющие турпоездок – отели, авиа- и железнодорожные билеты выросли на 15–20%.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила этот отрицательный тренд: «Стоимость одной ночевки в средствах размещения выросла в среднем на 19% и составила в гостиницах от 0 до 2* – 6043 рубля, 3* – 7011 рублей, 4–5* – 11739 рублей».

Цены на авиабилеты внутри страны выросли в среднем на 29%, хотя есть направления, где рост составил и 60%, при этом на зарубежных направлениях цены выросли не столь значительно. Рост цен на железнодорожные билеты составил 12–13%.

По прогнозам экспертов, тренд на удорожание внутренних туров продолжится.

Новинка года

Запуск электронной путевки во внутреннем туризме

С 1 сентября 2024 года вступила в силу норма об ответственности туроператоров по внутреннему и въездному туризму за невнесение сведений в Единую информационную систему «Электронная путевка».

Турист при подготовке к путешествию, а также во время его совершения, включая транзит, имеет право получить сведения, содержащиеся в отправленной туроператором в систему путевке.

Между тем, как отмечают в АТОР, использование «Электронной путевки» становится слишком дорогим для туроператоров по внутреннему туризму. Так как изначально поставленной цели – возможности получать и анализировать «большие данные» о внутреннем туризме система достичь пока не позволяет (ведь львиная доля бронирований во внутреннем туризме приходится на агрегаторы, которые к «Электронной путевке» подключаться не обязаны), то и расходы на ее подключение многим небольшим участникам рынка кажутся несоразмерными.

Событие года

«Россия» на ВДНХ – самое масштабное событие года

Международная выставка-форум «Россия» прошла в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года. За время работы ее посетили 18,5 млн человек, она вошла в десятку самых посещаемых мест в мире. На платформе «России» прошло свыше 800 мероприятий, 600 концертов, 22 флешмоба и 19 фестивалей.

Важной частью работы выставки стали многочисленные презентации туристических возможностей регионов России.

1 июля 2024 года Владимир Путин подписал указ о создании на базе выставки «Россия» Национального центра «Россия». Властям Москвы было поручено передать для этих целей в безвозмездное пользование выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Рекорд года

Триллион рублей – объем рынка бизнес-тревел

По информации Союза агентств делового туризма (САД), во 2-м квартале этого года объем рынка делового туризма вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество командировок по России показало рост на 18%.

В топе находятся Москва и Петербург. Более 60% всех командировок бронируются заранее, от 8 дней и более, то есть бизнес-активность становится более прогнозируемой.

Доля внутренних поездок по России составила 86%, международных 14%. При этом в 2024 году наметилось некоторое увеличение в международном сегменте.

Отрасль выросла не только в денежном выражении. Растет и количество командировок по России, так в 1 квартале 2024 года рост составил 11,7% в сравнении с тем же периодом 2023.

Ожидается, что общий объем рынка деловых поездок по итогам года достигнет рекордной отметки в 1 трлн рублей.

Тенденция года

Восстановление рынка въездного туризма

В 2024 году зафиксирован взрывной рост прибытий иностранных туристов в РФ.

В отелях России в первом полугодии останавливались 38,8 млн туристов, из них 1,8 млн – иностранных, что на 42% больше, чем за тот же период годом ранее, это данные Росстата.

Въездной туризм в Россию в первом полугодии 2024 года на 40% превысил объемы прошлого года, главным образом это произошло благодаря введению электронной визы в августе 2023 года.

Прежде всего в Россию приезжают туристы из Китая (больше 40%), с Ближнего Востока – Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Ирана, а также Индии.

Многие эксперты полагают, что это далеко не предел, и связывают надежды на рост с рынками Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Бестселлер года

Турция по-прежнему зарубежное направление №1

Общий российский турпоток в Турцию за восемь месяцев превысил 4,5 млн, следует из статистики, опубликованной министерством культуры и туризма страны.

Турецкую провинцию Анталья с января по сентябрь посетили более 3,2 млн российских туристов, это наиболее высокий показатель среди зарубежных стран, сообщило в октябре Управление по культуре и туризму Антальи.

При этом, как отмечают в Ассоциации туроператоров России, реальные показатели туризма в Турцию пока заметно отстают от аналогичных цифр допандемийного 2019 года, так как значительная часть потока в 2024 году приходится на транзитные перелеты через аэропорты Стамбула.

Персона года

Илья Уманский, президент РСТ

Илья Уманский родился в Москве в 1980 году, окончил Российскую международную академию туризма (РМАТ). С 1998 года занимал различные посты в компании «Алеан», специализирующейся на внутреннем туризме.

С декабря 2022 года возглавил Российский союз туриндустрии, придав новое дыхание старейшему объединению профессионалов туризма страны.

В 2024 году Илья Уманский активно занимался лоббированием интересов туротрасли и выдвинул ряд новых смелых инициатив по ее развитию. Часть из них уже принята или находится на стадии рассмотрения.

Среди них предложения о законодательном разграничении обязанностей туроператоров и турагентов, о совершенствовании системы электронной путевки, о снижении ключевой ставки для инфраструктуры туризма, об отмене нижней планки нового турналога, об отказе от виз с дружественными странами, о реформировании системы фингарантий.