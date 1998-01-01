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28 декабря
ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ МИРНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ И УСПЕШНЫМ!
Мы благодарим наших читателей, друзей и партнеров, которые провели вместе с нами уходящий год, и с нетерпением ждем встречи в январе-2025!
Дорогие друзья, читатели, партнеры и коллеги!
Подходит к концу еще один год нашей жизни, который снова не назовешь простым.И который, несмотря на все происходившее вокруг нас, мы прожили — развивая внутренний туризм, открывая новые отели и авиамаршруты, возвращаясь на прежние, часто неожиданные направления.Мы снова выстояли, и готовы продолжать наше нелегкое, но интересное дело и в новом 2025 году.
Если говорить о нашем Медиахолдинге, то мы в этом году вновь выпускали - единственные в России! - красочные «бумажные» номера журнала «Турбизнес», с успехом объединяли профессионалов туризма нашей огромной страны в ходе традиционных профессиональных роуд-шоу и вручали юбилейные награды лучшим представителям отечественного делового туризма.
А наш сайт ежедневно знакомил 40 тысяч профессиональных подписчиков с самыми свежими новостями туриндустрии и с самой точной и проверенной аналитикой рынка.
Все это было было бы невозможно без поддержки наших читателей, партнеров и коллег, которым мы говорим огромное СПАСИБО!
Хороших вам зимних праздников, мира и благополучия в наступающем году, и до встречи в январе-2025!
Ваш Медиахолдинг «Турибизнес»
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