Новости Туризм — итоги и прогнозы Ведущие эксперты отечественного туррынка подводят итоги уходящего года и строят планы на год наступающий

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии: - По оценкам экспертов, до конца года в России будет совершено 96 млн путешествий, что на 11% больше, чем в 2023 году. При этом восстанавливается как внутренний, так и въездной и выездной туризм. Туроператорский и турагентский сегмент тоже имеет положительную динамику. Если в прошлом году доля внутренних пакетных туров составляла 20%, а самостоятельных туристов – 80%, то сегодня расклад – 30% на 70%. На мой взгляд, работа туркомпаний демонстрирует стабильность рынка. Сейчас более 400 игроков занимаются выездным туризмом и банкротств среди них в этом году зафиксировано не было. Всего 4700 компаний действуют на рынке внутреннего и внешнего туризма. Так что ожидания и смелые прогнозы: достигнуть к 2030 году 140 млн внутренних поездок в год – вполне реальны. Конечно, все это при условии сохранения дальнейшей поддержки со стороны государства. Кстати, в первом полугодии 2024 года в туризм было инвестировано более 377 млрд рублей, что на 60% выше аналогичного периода прошлого года. В актив запишем и открытие новых гостиниц. Но пока при этом все же мы наблюдаем явный дефицит туристической инфраструктуры. Кристина Леон Изнага, Советник по туризму посольства Кубы в РФ: - 2024 год был непростым, но весьма продуктивным. И сегодня, в министерстве туризма возлагают большие надежды на следующий, 2025 год, ожидая по итогам - 200 тыс. российских туристов. Куба по-прежнему остается предпочтительным местом для россиян, что нас очень радует. Туристам нравится уникальная природа, теплый океан, пляжи, дружественное отношение населения. Россия стабильно занимает третье место по количеству въездных туристов. В 2024 году кубинский турофис не снизил активность своей работы и сделал очень многое для продвижения Кубы на российском туррынке, включая многочисленные встречи с туроператорами и журналистами, принимая активное участие в турвыставках и роуд-шоу по российским регионам. Сергей войтович, гендиректор компании «Свой ТТ»: - Если в прошлом году было всего 429 тыс. человек, которые на границе указали, что въезжают с целью туризма, то за 9 месяцев нынешнего года, согласно официальной статистике, уже 887 тыс. По итогам года можно ожидать 1-1,2 млн человек. Поток из Китая увеличился в шесть раз, из Таиланда – на 204%, из Саудовской Аравии – в 11 раз, из Бахрейна – в 10. Конечно, мы говорим о росте на фоне низкой базы, тем не менее очевидно, что в 2024 году въездной туризм начал оживать и показал хороший рост с большими перспективами Туристы едут, потому что у нас комфортно, безопасно и недорого. Они сами в этом убедились – камеры везде, на улицах спокойно. Крупнейшие гостиничные цепочки ушли, а сервис не упал, в некоторых гостиницах даже улучшился. Из-за ослабления рубля цены на качественное размещение у нас очень доступные. 110 рублей за доллар, безусловно, плохо для выездного туризма, но для въездного – огромный плюс. Нигде в Европе или Америке сейчас нет таких цен на отели 5*. Это привлекает сейчас и будет привлекать иностранных туристов в нашу страну в наступающем году. Илья Уманский, генеральный директор Национального туроператора АЛЕАН, президент РСТ: - 2023 год был для внутреннего туризма рекордным, но, скорее всего, уходящий будет таким же. По сводным данным, собранным РСТ среди своих членов – гостиниц и туроператоров, число бронирований по внутренним направлениям выросло на 16,1% в сравнении с 2023 годом. Больше всего заметен рост по качественным отелям 4-5*, он превысил средний уровень и составил 17,2%. В сегменте 3* рост составил 15,1%, среди отелей 0-2* – 15,7%. Автопутешествия – самый яркий тренд российского внутреннего туризма. За весь 2024 год внутри России было совершено порядка 25 млн путешествий на автомобилях, а в Краснодарском крае их число выросло на 60%. Также фиксируется рост интереса к турам «все включено» внутри страны. Другой тренд – рост спроса на большие семейные номера. Как и в первом случае, мы делаем вывод, что все больше по стране путешествует семейная аудитория, которая ищет удобство размещения и самого отдыха. Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР: - Особенность 2024 года - количество туристов у туроператоров растет, доля туроператорская растет, в том числе, на внутреннем рынке. Это нехарактерная история, потому что мы много раз говорили, что туроператорский сегмент на внутреннем рынке во всем мире небольшой, он в лучшем случае достигает 10%. А в этом году у нас организованный сегмент вырос до 30% на некоторых направлениях. В 2019 году доля туроператорского сегмента сократилась на некоторых направлениях до 40%. Сейчас мы видим другую картину. В выездном туризме более 80% - это организованные туристы. Такой доли туроператорского сегмента в выездном туризме с 2019 года еще ни разу не было Если бы у туристов была хотя бы тень мысли, что компания может исчезнуть, отдых может сорваться, деньги потеряются и так далее, они бы не бронировали туры за 180 дней до поездки. Поэтому объективно потребительское поведение приводит нас к выводу, что доверие к туроператорскому сегменту выросло. И именно поэтому доля организованного туризма, в том числе, внутри страны, заметно увеличилась. Эрджюмент Юналан, СЕО Coral Travel - Как ожидают эксперты, в 2024 российский турпоток в Турцию вырастет на 10%. В 2023 году в в Тупции побывало 6,3 млн туристов из России , то есть в 2024 будет почти достигнут уровень допандемийного 2019 года – 7 млн человек.

Что касается цен на отели на следующий год, контрактные цены по Турции подросли на 8-10%. Раннее бронирование туров на летний сезон в этом году идет активнее, чем год назад, скидки по некоторым отелям сейчас могут достигать 70%, а в среднем составляют 35-40%. В целом доверие туристов к подобным акциям в последние два года восстанавливается. Пик популярности раннего бронирования пришелся на 2020 год, потом оно было не востребовано из-за пандемии. Сейчас мы видим, что в 2023 году раннее бронирование было популярнее, чем в 2022, а в 2024 – чем в 2023, и ожидаем еще большей активизации туристов в этом сезоне.

/TOURBUS.RU



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