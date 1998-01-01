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28 декабря
В 2024 году число иностранцев, посетивших Россию, выросло в два раза
Cтранами, из которых в Россию чаще всего ездили туристы в 2024 году, стали Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Бахрейн
В 2024 году общее количество иностранцев, приехавших в Россию с туристическими и деловыми целями, может вырасти до 2,5 млн, что на 95% больше, чем годом ранее, сообщают сегодня «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России .
"В 2024 году количество визитов иностранцев в Россию с туристическими целями может достичь 1,8 млн, с деловыми – около 0,7 млн. В 2023 году эти показатели, соответственно, были равны 670 и 605 тыс. визитов. Таким образом, общий въездной турпоток вырастет почти в два раза", - говорится в сообщении.
Важными факторами роста стали действовавший на протяжении всего года режим электронных виз, окончательная отладка всех механизмов безвизовых групповых поездок из Китая и Ирана, а также некоторое расширение объемов авиасообщения с ключевыми рынками", - говорится в сообщении.
Большая часть потока из Китая в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках пришлась на Приморский край и сопредельные с ним регионы Дальнего Востока и Сибири (Хабаровский край, Иркутская область и др.). Европейская же часть России пока гораздо менее популярна у китайцев", - отмечают в объединении.
При этом некоторые рынки не оправдали ожиданий. Не так активно, как ожидалось, ездили, в частности, туристы из Индии, что объясняется дороговизной авиабилетов", - цитирует его пресс-служба АТОР.
Чаще всего иностранные туристы посещали Москву, Петербург, Мурманскую область, Сочи, Казань, Урал.
/TOURBUS.RU
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