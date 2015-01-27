Royal Jordanian Airlines увеличивает частоту рейсов из Москвы в Амман

Туроператоры неоднозначно оценили необходимость увеличения российских рейсов Royal Jordanian до трех в неделю

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian Airlines с 26 января увеличит частоту рейсов по маршруту Москва – Амман, теперь самолеты будут летать три раза в неделю. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 32 тыс. рублей, в оба конца – от 53,3 тыс. с включенным багажом, - сообщает сегодня RTN.

По словам генерального директора компании «АPT-Тур» Дмитрия Арутюнова, возможность вылететь в страну или обратно несколько раз в неделю удобна для организации нестандартных туров различной продолжительности.

«В целом Иордания – перспективное направление, там много отелей, наших туристов ждут. И цены щадящие: на Новый год, например, неделя в гостинице 5* с завтраками или полупансионом стоит от 170 тыс. рублей, включая перелет.

Сравните с ценами в Красной Поляне, где только новогодняя ночь во многих отелях стоит 140-150 тыс.», – пояснил эксперт.

Вместе с тем, коммерческий директор туроператора «Открытие» Софья Гаврилова сообщила, что туры в Иорданию продаются плохо, в первую очередь, из-за напряженной обстановки в соседних странах.

«У нас и Иран перестали брать, потому что регион в целом смущает людей непростой политической обстановкой. Возможно, иорданцы рассчитывают, скорее, на поток оттуда, чем из России, или в перспективе хотят сделать Амман еще одним ближневосточным хабом», – говорит она.

Скептически настроен по поводу увеличения перевозки между Россией и Иорданией генеральный директор агентской сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Будет, условно, не 400 человек в неделю летать, а 600. В год выйдет порядка 10 тыс. дополнительных пассажиров, но это смешные цифры для нашей страны. Спроса на направление нет, чтобы его расшевелить, необходимо ставить рейсы из регионов, хотя бы из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга.

А пока россияне, которым нужно Красное море, скорее полетят в Эйлат, тем более, что курорт вновь себя продвигает. Да и в принципе наши соотечественники в 90% случаев выбирают между Акабой и Эйлатом в пользу израильского курорта.

Как и лечение на Мертвом море – со стороны Израиля, потому что там развита инфраструктура, более 20 отелей, а у иорданцев не больше 6. Да и рейсов в Израиль в разы больше», – говорит эксперт.

Г-н Мкртчян считает, что столица Иордании вряд ли станет популярным хабом.

«Число рейсов в Москву даже после расширения будет небольшим. К тому же рядом находятся действительно крупные региональные хабы Доха и Дубай с разлеткой не только в Москву, но и в Санкт-Петербург, Сочи, Минводы, Екатеринбург, Казань, Самару, Пермь, Новосибирск. Конкурировать с ними Иордания не сможет.

Конечно, туристы посещают страну, есть люди, которым интересна Петра, но в целом спрос минимальный.

Когда стартуют прямые рейсы в Эйлат, люди поедут туда, а с открытием мега-курорта Red Sea на Красном море в Саудовской Аравии значимость Иордании и вовсе упадет», – считает Алексан Мкртчян.

/TOURBUS.RU