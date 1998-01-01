Стерлядь, раковые шейки и Странствующие куклы господина Пэжо: чем петербургские рестораны и отели будут удивлять на Новый год

Петербург оправдывает свой статус кулинарной столицы России. Русская, грузинская, итальянская, японская, индийская, фьюжн – в заведениях города на Неве представлены более 75 кулинарных направлений. Растущей популярностью пользуются блюда петербургской кухни, традиции которой сейчас активно возрождаются, - рассказали нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

В Северной столице насчитывается более 7600 ресторанов, кафе и баров, которые готовы каждый день радовать жителей и гостей города изысканными или демократичными блюдами, стильными интерьерами, панорамными видами – каждое заведение старается быть по-своему уникальным. В преддверии Нового года ведущие рестораторы Петербурга приготовили гастрономические сюрпризы и оригинальное шоу.

Исторический ресторан на Невском проспекте предлагает встретить Новый год в стиле «джаз», в компании лучших исполнителей Петербурга. Изюминка меню – блюда русской аристократической кухни. Гостям подадут скрутень из медведя, оленя и вола с кореньями, рулет из зайца русака с почкой лося, пельмени из кабана и оленины, стерлядь, запеченную в белом вине с белыми грибами, каперсами и корнишонами под соусом из раков.

Один из старейших ресторанов Северной столицы, расположенный на Садовой улице, участвует в проекте «Петербургская кухня», поэтому в новогоднем меню будут присутствовать изысканные блюда этого направления: тарталетки со стерлядью, эклеры с икрой форели, щуки и осетра, салат оливье с раковыми шейками и шоу-блюдо «По щучьему веленью».

А в первые дни января здесь пройдет иммерсивный спектакль «Убийственный вечер в отеле Majestic», созданный в рамках театрально-ресторанной коллаборации. Гости примут участие в расследовании детективной истории.

Отель, который недавно был признан лучшим в стране, приготовил для встречи Нового года сразу пять разных программ в пяти своих ресторанах. Гала-ужин «Лебединое озеро» будет пронизан изяществом балета и музыки. Перекликается с этой темой новогодняя сказка, рассчитанная как на взрослых, так и на детей. Ночь моды в стилистике знаменитого фильма «Дом Гуччи» погрузит гостей в мир итальянского гламура.

Любителей ярких ощущений и ярких эмоций пригласят на праздник в стиле французского цирка, а поклонников восточной культуры – на экзотический вечер в азиатском ресторане. Каждая программа будет сопровождаться соответствующим тематическим меню.

Еще один культовый петербургский отель предлагает две программы на выбор: Gatsby Party в стиле раннего Бродвея и вечеринку «Иван Васильевич меняет профессию или Операция “Новый год”», напоминающую о любимых фильмах Леонида Гайдая. Меню составлено из хитов советского застолья: шпроты на хрустящем батоне, холодец из трех видов мяса, язык с хреном, селедка под шубой и оливье с докторской колбасой – но все это в новом прочтении.

Новогодний ужин в панорамном ресторане на набережной реки Мойки пройдет в стиле кругосветного путешествия и будет сопровождаться перфомансом актеров театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Гостям предложат оладьи с гравлакс, икрой нерки, щуки и осетра, русский салат с телятиной и раковыми шейками и другие блюда.

Знаменитое кафе, где в свое время бывали Пушкин, Лермонтов и Достоевский, делает ставку на русскую классику: романсы, отрывки из оперетт, народные песни, театр цыганского танца. Изысканное меню, основанное на шедеврах русской кухни, представляет их в меню в стиле XIX века, например, «салат г-на Люсьена Оливье, гордость обеденных клабов, приготовленный с тщанием по рецепту 1860 года, в ресторации “Эрмитаж”, с мясом молодых бычков, креветками, цыпленком и икрою лососевых рыб и мясом камчатского краба под воздушной вуалью из ланспика».

Многие рестораны и отели создают праздничное настроение уже сейчас, предлагая новогодние программы для детей и устраивая тематические ужины.

/TOURBUS.RU