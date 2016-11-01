Особенности курорта Красная Поляна

Один из самых известным и популярных курортов сочинского региона - Красная Поляна

Сочи славится своими достопримечательностями и курортами. Один из самых известным и популярных - Красная Поляна. Он известен широким выбором развлечений, удобством и хорошо продуманной инфраструктурой. Посетить это место можно в любой сезон в году.

Основные особенности курорта

Красная Поляна поделена на 2 части - верхнюю и нижнюю. В первой туристам доступны:

отели с 1, 4, 5 звездами;

таунхаусы;

бары;

рестораны с европейской, русской, азиатской кухней;

кафе;

театр;

лыжные трассы с подъемниками;

казино.

В нижней части размещены торговые центры, живописные парки, прогулочная зона, детские клубы. Обе территории востребованы среди отдыхающих. Каждый гость находит развлечение по душе.

Одновременно с этим на территории курорта расположен одноименный поселок. Туристам предлагается пожить там, как местные. Их ждут кофейни, рестораны, сауны, бани. Можно забронировать уютные апартаменты или снять шале. Село пользуется меньшей популярностью, т.к. несколько отдалено от канатных дорог.

Какие развлечения предлагаются?

В первую очередь Красная Поляна выступает горнолыжным курортом. Местность обладает особым расположением гор. Благодаря чему гости могут кататься на лыжах с декабря по май. Освоены 30 км трасс с разным уровнем сложности. Все дороги хорошо освещены, интегрировано искусственное оснежение.

В 2015 г посетителям стали доступны новые освоенные территории в Восточном секторе.

Он включает дополнительные линии гондольных и кресельных канатных дорог на высоте 900-1500 м. Трассы поделены на:

зеленые;

синие;

красные;

черные.

В летнее время гостям предлагается полный набор для активного отдыха. Доступны комфортные трассы для скоростного спуска на горных велосипедах с высоты более 1000 м. Чтобы исключить травмы, можно воспользоваться услугами тренеров. За определенную плату легко взять в аренду велосипеды с памп-треками и скилл-парком.

Можно обойтись без специального снаряжения и отправиться в пешком, выбрав подходящий по уровню сложности маршрут. Спускаться придется с высоты 2300 м. На вершину горы туристы поднимаются на канатных дорогах.

Для гостей, которые любят свободу, организован прокат самокатов, велосипедов и прочей техники. Дети могут отправиться в пеший поход. Инструктора разработали несколько маршрутов.

В список развлечений входит отдых в горах группами и на море. Летом организуется специальный трансфер. Гости могут отправиться на живописный пляж с максимальным комфортом. Автобус доставляет туристов несколько раз в день.

Отдых с детьми

Отлично провести время в Сочи можно даже с маленькими членами семьи и подростками. В горах расположен аквапарк Галактика. На данный момент работают 2 бассейна. В будущем будут запущены разнообразные аттракционы.

Обязателен для посещения парк “Зеленая Планета”. За небольшую плату удастся посмотреть на скульптуры слонов, жирафов и других животных. Дети могут фотографироваться, бегать, лазить по деревьям.

Для самых маленьких создан Парк Wonder Land. Он представляет собой лес, где обитаю сказочные персонажи Кощей, Баба-Яга, волшебники. Также можно увидеть аниматоров в костюмах диких животных. Дополнительно доступны площадки и клубы для детей.