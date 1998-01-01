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27 декабря
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Авиакомпания El Al приостанавливает полеты в Россию/ AZAL продолжит полеты в шесть городов РФ из 13-ти/ "Азимут" выплатил компенсации 72 пассажирам рейса Сочи - Анталья
Авиакомпания El Al приостанавливает полеты в Россию
Израильская авиакомпания El Al на неделю приостанавливает полеты в Россию после катастрофы самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Казахстане, сообщает перевозчик.
На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.
AZAL с 28 декабря приостанавливает полеты в семь городов РФ, продолжит - в шесть
"Азимут" выплатил компенсации 72 пассажирам рейса Сочи - Анталья
По данным компании, во время приземления лайнера произошел "непрогнозируемый сдвиг ветра" - экипаж удержал самолет на взлетно-посадочной полосе, однако вылившееся на нее из "деформированного топливного бака" авиатопливо воспламенилось. При этом сам самолет не горел, подчеркивали в "Азимуте".
/TОURBUS.RU
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