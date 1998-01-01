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Авиакомпания El Al приостанавливает полеты в Россию

Израильская авиакомпания El Al на неделю приостанавливает полеты в Россию после катастрофы самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Казахстане, сообщает перевозчик.

"После крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" El Al приостанавливает полеты из Тель-Авива в Москву на неделю. Это решение принято для оценки ситуации", - говорится в сообщении.



Как мы сообщали ранее, в среду самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от аэропорта казахстанского Актау.

На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.





AZAL с 28 декабря приостанавливает полеты в семь городов РФ, продолжит - в шесть

Авиакомпания Azerbaijan Airlines - AZAL приостанавливает с 28 декабря полеты в 7 городов России - Минеральные воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала, говорится в сообщении перевозчика.

При этом авиакомпания продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.



Как отмечается, данное решение "связанно с результатами предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и риски, которые могут возникнуть в безопасности полетов".

В сообщении подчеркивается, что приостановка рейсов была принята на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

"Азимут" выплатил компенсации 72 пассажирам рейса Сочи - Анталья

Авиакомпания "Азимут" выплатила компенсации 72 пассажирам рейса Сочи - Анталья (Турция), выполненного 24 ноября, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий.

Тогда самолет совершил грубую посадку в аэропорту Антальи и возле него загорелось топливо.

Как сообщалось, всего на борту было 89 пассажиров и 6 членов экипажа.



Также сообщалось, что "Азимут" по итогам проверки Ространснадзора в связи с грубой посадкой SJ-100 получил пять предписаний, замечания по ним рассчитывает устранить до марта следующего года.





По данным компании, во время приземления лайнера произошел "непрогнозируемый сдвиг ветра" - экипаж удержал самолет на взлетно-посадочной полосе, однако вылившееся на нее из "деформированного топливного бака" авиатопливо воспламенилось. При этом сам самолет не горел, подчеркивали в "Азимуте".

Пожар был оперативно потушен, пассажиры и члены экипажа лайнера были эвакуированы по надувным трапам.

/TОURBUS.RU