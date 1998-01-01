|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
27 декабря
На всех горнолыжных трассах Сочи сегодня заработал единый ски-пасс
С единым абонементом туристам доступны 173 км разнообразных зимних трасс
В Сочи с 27 декабря на трассах всех горнолыжных курортах введен единый ски-пасс, сообщили сегодня в пресс-службе курорта "Роза Хутор".
«Все трассы курортов горного кластера Сочи доступны с единым ски-пассом. Гостям курортов доступно 173 км разнообразных и живописных склонов, соответствующих международным стандартам качества», - рассказали в пресс-службе.
Сезонный ски-пасс распространяется как на дневное, так и на вечернее катание, действуя с 27 декабря на всех трех курортах до окончания сезона (ориентировочно в конце апреля). Дневной ски-пасс действует 1 день с момента открытия трасс, согласно утвержденного на соответствующем курорте, и до 16:00.
Как мы сообщалии ранее, горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» открылся 20 декабря.
В зимнем сезоне 2024/25 курорт «Роза Хутор» вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную, туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника.
Для любителей горных лыж и сноуборда в течение сезона будут доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп.
Традиционно «Роза Хутор» предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности апре-ски. В ходе зимнего сезона на курорте пройдет и несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов.
Зимний сезон продлится на курорте «Роза Хутор» до 13 апреля.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено пресс-службой "Роза Хутор"
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72