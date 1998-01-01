На всех горнолыжных трассах Сочи сегодня заработал единый ски-пасс

В Сочи с 27 декабря на трассах всех горнолыжных курортах введен единый ски-пасс, сообщили сегодня в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

«Все трассы курортов горного кластера Сочи доступны с единым ски-пассом. Гостям курортов доступно 173 км разнообразных и живописных склонов, соответствующих международным стандартам качества», - рассказали в пресс-службе.

Так, курорт "Газпром Поляна" (Лаура и Альпика) предлагает 38,8 км трасс, "Роза-Хутор" (Роза Пик) - 105 км, а курорт "Красная Поляна" (Черная Пирамида) - 30 км.



"В течение сезона катания перечень доступных для пользователей Единого ски-пасса трасс обновляется ежедневно, в зависимости от погодных условий. Единый ски-пасс позволяет любителям и профессионалам выбирать оптимальные маршруты для катания на разных курортах и, конечно, без ограничений кататься на любом из них. Бесплатный ski-bus курсирует между нижними станциями всех канатных дорог трех курортов, что делает переезд между зонами катания максимально удобным", - сообщили также в пресс-службе.



В этом сезоне туристам предлагается несколько тарифов.

Сезонный ски-пасс распространяется как на дневное, так и на вечернее катание, действуя с 27 декабря на всех трех курортах до окончания сезона (ориентировочно в конце апреля). Дневной ски-пасс действует 1 день с момента открытия трасс, согласно утвержденного на соответствующем курорте, и до 16:00.



Абонементы на несколько дней - от 2 до 7 - позволяют кататься с открытия трасс, согласно утвержденного на соответствующем курорте, до 16:00.

"Чем больше дней катания в тарифе, тем больше экономия. Единый ски-пасс на горнолыжный сезон 2024/2025 доступен к покупке с 27 декабря 2024 года в кассах всех трех курортов", - отметили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".



Стоимость абонементов на дневное катание варьируется в зависимости от периода пользования услугами и предполагает разделение на "Новогодний" (с 28 декабря по 8 января), "Высокий" ( с 9 января до 31 января), "Снежный" (с 1 февраля по 12 марта), "Высокий" (с 13 по 31 марта) и "Базовый" (с 1 апреля до закрытия сезона).





Как мы сообщалии ранее, горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» открылся 20 декабря.

В зимнем сезоне 2024/25 курорт «Роза Хутор» вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную, туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника.

Для любителей горных лыж и сноуборда в течение сезона будут доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп.

Традиционно «Роза Хутор» предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности апре-ски. В ходе зимнего сезона на курорте пройдет и несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов.

Зимний сезон продлится на курорте «Роза Хутор» до 13 апреля.

/TOURBUS.RU





Фото предоставлено пресс-службой "Роза Хутор"









