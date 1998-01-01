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27 декабря
«Яндекс Путешествия» назвали главные направления внутренних новогодних авиарейсов

На вершине новогоднего списка  авиарейсов — две столицы, Сочи, Калининград, Минводы и Казань


 

 

«Яндекс Путешествия» проанализировали данные по перелётам россиян в грядущие новогодние каникулы (28 декабря — 12 января) и определили самые популярные авианаправления в этот период.

Так, путешествия внутри России по-прежнему выбирают большинство россиян — около 80%. 

 

Самыми востребованными российскими городами для перелётов оказались:

Москва. В среднем, к 7-дневной поездке готовятся за 61 день до вылета. Средняя стоимость перелёта на одного человека в обе стороны —  15 400 ₽.

 

Санкт-Петербург. В среднем, длительность поездки – 7 дней, горизонт планирования — 61 день, стоимость перелёта — 18 500 ₽.

 

Сочи. В среднем, длительность поездки – 7 дней, горизонт планирования — 75 дней, стоимость перелёта — 27 700 ₽.

 

Калининград. В среднем, длительность поездки – 6 дней, горизонт планирования — 79 дней, стоимость перелёта — 18 900 ₽.

 

Минеральные Воды. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 84 дня, стоимость перелёта — 27 000 ₽.

 

Казань. В среднем, длительность поездки – 6 дней, горизонт планирования — 63 дня, стоимость перелёта — 14 100 ₽.

 

Екатеринбург. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 59 дней, стоимость перелёта — 17 300 ₽.

 

Новосибирск. В среднем, длительность поездки – 9 дней, горизонт планирования — 63 дня, стоимость перелёта — 24 500 ₽.

 

Самара. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 56 дней, стоимость перелёта — 16 700 ₽.

 

Мурманск. В среднем, длительность поездки – 6 дней, горизонт планирования — 70 дней, стоимость перелёта — 24 700 ₽.

 

«Традиционно, россияне выбирают крупные города для празднования Нового года, поскольку они предлагают широкий спектр праздничных мероприятий, концертов, ярмарок и удобную инфраструктуру.

При этом всё больше россиян стремятся к новым впечатлениям, исследуя ранее менее известные направления, такие как Мурманск», - отметили в компании.

/TOURBUS.RU


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