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27 декабря
«Яндекс Путешествия» назвали главные направления внутренних новогодних авиарейсов
На вершине новогоднего списка авиарейсов — две столицы, Сочи, Калининград, Минводы и Казань
«Яндекс Путешествия» проанализировали данные по перелётам россиян в грядущие новогодние каникулы (28 декабря — 12 января) и определили самые популярные авианаправления в этот период.
Так, путешествия внутри России по-прежнему выбирают большинство россиян — около 80%.
Самыми востребованными российскими городами для перелётов оказались:
Москва. В среднем, к 7-дневной поездке готовятся за 61 день до вылета. Средняя стоимость перелёта на одного человека в обе стороны — 15 400 ₽.
Санкт-Петербург. В среднем, длительность поездки – 7 дней, горизонт планирования — 61 день, стоимость перелёта — 18 500 ₽.
Сочи. В среднем, длительность поездки – 7 дней, горизонт планирования — 75 дней, стоимость перелёта — 27 700 ₽.
Калининград. В среднем, длительность поездки – 6 дней, горизонт планирования — 79 дней, стоимость перелёта — 18 900 ₽.
Минеральные Воды. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 84 дня, стоимость перелёта — 27 000 ₽.
Казань. В среднем, длительность поездки – 6 дней, горизонт планирования — 63 дня, стоимость перелёта — 14 100 ₽.
Екатеринбург. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 59 дней, стоимость перелёта — 17 300 ₽.
Новосибирск. В среднем, длительность поездки – 9 дней, горизонт планирования — 63 дня, стоимость перелёта — 24 500 ₽.
Самара. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 56 дней, стоимость перелёта — 16 700 ₽.
Мурманск. В среднем, длительность поездки – 6 дней, горизонт планирования — 70 дней, стоимость перелёта — 24 700 ₽.
«Традиционно, россияне выбирают крупные города для празднования Нового года, поскольку они предлагают широкий спектр праздничных мероприятий, концертов, ярмарок и удобную инфраструктуру.
При этом всё больше россиян стремятся к новым впечатлениям, исследуя ранее менее известные направления, такие как Мурманск», - отметили в компании.
/TOURBUS.RU
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