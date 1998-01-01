Новости «Яндекс Путешествия» назвали главные направления внутренних новогодних авиарейсов На вершине новогоднего списка авиарейсов — две столицы, Сочи, Калининград, Минводы и Казань

«Яндекс Путешествия» проанализировали данные по перелётам россиян в грядущие новогодние каникулы (28 декабря — 12 января) и определили самые популярные авианаправления в этот период. Так, путешествия внутри России по-прежнему выбирают большинство россиян — около 80%. Самыми востребованными российскими городами для перелётов оказались: Москва. В среднем, к 7-дневной поездке готовятся за 61 день до вылета. Средняя стоимость перелёта на одного человека в обе стороны — 15 400 ₽. Санкт-Петербург. В среднем, длительность поездки – 7 дней, горизонт планирования — 61 день, стоимость перелёта — 18 500 ₽. Сочи. В среднем, длительность поездки – 7 дней, горизонт планирования — 75 дней, стоимость перелёта — 27 700 ₽. Калининград. В среднем, длительность поездки – 6 дней, горизонт планирования — 79 дней, стоимость перелёта — 18 900 ₽. Минеральные Воды. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 84 дня, стоимость перелёта — 27 000 ₽. Казань. В среднем, длительность поездки – 6 дней, горизонт планирования — 63 дня, стоимость перелёта — 14 100 ₽. Екатеринбург. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 59 дней, стоимость перелёта — 17 300 ₽. Новосибирск. В среднем, длительность поездки – 9 дней, горизонт планирования — 63 дня, стоимость перелёта — 24 500 ₽. Самара. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 56 дней, стоимость перелёта — 16 700 ₽. Мурманск. В среднем, длительность поездки – 6 дней, горизонт планирования — 70 дней, стоимость перелёта — 24 700 ₽. «Традиционно, россияне выбирают крупные города для празднования Нового года, поскольку они предлагают широкий спектр праздничных мероприятий, концертов, ярмарок и удобную инфраструктуру. При этом всё больше россиян стремятся к новым впечатлениям, исследуя ранее менее известные направления, такие как Мурманск», - отметили в компании. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка