«Алеан»: Курорты Краснодарского края остались самым популярным направлением внутреннего туризма - 2024

Спрос на поездки внутри страны вырос за год на 11%, а цены — на 20%

По данным туроператора «Алеан», самым популярным направлением путешествий в 2024 году в России остались курорты Краснодарского края. На них приходится 59% от всего объема бронирований туров. На втором месте Кавминводы с долей 16%. Замыкает тройку Крым – 5%. Эти данные публикует пресс-служба РСТ.

Также в списке наиболее востребованных направлений - Москва и Подмосковье (3%), Алтай (3%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,5%), Калининград и область (2%).

Как отметила коммерческий директор туроператора Оксана Булах, россияне не готовы отказываться от путешествий, несмотря на рост цен, который в этом году в среднем составил 20%. По ее словам, в целом в сравнении с 2023 годом.

«Если в общем рейтинге направлений лидируют Москва и Петербург, а Краснодарский край на третьем месте, то в сегменте организованного туризма традиционно большая часть бронирований приходится на черноморское побережье, и Краснодарский край здесь безусловный лидер. Также стабильный рост мы видим в сегменте оздоровительного туризма, больше всего профицит спроса ощущался в санаториях Кавминвод, Сочи, Башкирии», – отметила Булах.

По ряду направлений рост турпотока сдерживался ограничениями номерного фонда – например, в Калининградской и Нижегородской областях, Горном Алтае, Мурманске.

На фоне подорожания транспортной составляющей тура продолжается рост числа автотуристов и переориентация путешественников на отдых в своем и соседнем регионе. Летом спрос на краткосрочные поездки (1-3 ночи) вырос на 14,7% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Дополнительным стимулом для таких поездок стало развитие событийного туризма – фестивали, концерты, выставки и другие мероприятия.

Одним из интересных трендов в сфере путешествий в уходящем году можно назвать рост запросов на новые идеи для поездок в те локации, где туристы уже бывали, а также на туры, позволяющие наблюдать сезонные природные явления. Например, в июле-августе спрос на поездки к лотосовым полям в Астраханскую область вырос на 28% относительно 2023 года.

В конце лета путешественники в два раза чаще интересовались направлениями, где можно наблюдать золотую осень.

Наибольший рост числа бронирований в сравнении с 2023 годом показали:

- Крым (+60%) и курорты Азовского побережья (+25%). Здесь наблюдается восстановление спроса благодаря ценовой политике отелей. Этим летом цены на размещение были на 15-20% ниже, чем на черноморских курортах Краснодарского края;

- Москва (+48%). Активная деловая жизнь, насыщенная развлекательная и событийная повестка, в том числе многочисленные фестивали и выставка-форум «Россия» на ВДНХ, привлекли больше туристов;

Дальний Восток (+45%). Растет спрос и на экскурсионные туры, и на объекты размещения во Владивостоке, на Сахалине, Камчатке. Стимулируют спрос «плоские» авиатарифы, а также интерес туристов к природным достопримечательностям, гастрономии региона, пляжному отдыху и водному спорту на Японском море;

- Архыз (+43%). Это связано с расширением номерного фонда и ростом интереса к курорту не только в горнолыжный период, но и в межсезонье;

Карелия (+35%). Туристов привлекают объекты размещения в уединенных живописных местах. Стабильно высоким спросом пользуются экскурсионные туры: летом – программы, включающие Кижи, Валаам, зимой – с посещением резиденции карельского Деда Мороза;

Отели Золотого кольца (+27%). Все больше туристов, в частности москвичей, выбирают короткие туры выходного дня и отправляются в поездки в города соседних областей.

Самым популярным видом туризма среди россиян остается пляжный отдых летом и в бархатный сезон. На поездки к морю в России пришлась половина бронирований в 2024 году. Спрос на пляжные туры вырос на 18% в сравнении с прошлым годом, самые популярные направления – курорты Краснодарского края и Крыма.

Следом в структуре спроса идут поездки с целью лечения и оздоровления (30%). Чаще всего в 2024 году россияне выбирали санатории на курортах Кавминвод (42%), Краснодарского края (19%), Подмосковья и Средней полосы (7%), Белокурихи, Башкирии, Тюменской области (по 2%).

Стабильно высоким спросом пользуется городской и загородный отдых, экскурсионный туризм. В сегменте экскурсионного туризма самым бронируемым направлением стал Санкт-Петербург, на него приходится 22% туров. Доля Калининградской области 18%. По 10% бронирований приходится на Северный Кавказ и Золотое кольцо.

Другие популярные направления экскурсионного туризма: Казань (8,5% бронирований), Байкал (7,5%), Карелия (6%), Москва (5%), Горный Алтай (4%), Дальний Восток (Владивосток, Сахалин, Камчатка, 3%), Нижегородская область, Великий Устюг (по 1%).

По бронированиям городских отелей наиболее востребованы Санкт-Петербург (40%), Москва (19%), Калининград (17%), Казань (12%).

Для отдыха на природе чаще всего выбирали Подмосковье, Карелию, Среднюю полосу, Горный Алтай, Башкирию, Байкал.

По объектам размещения наилучшую динамику в сравнении с 2024 годом показали отели, работающие по системе «все включено», апартаменты и эко-отели, гостиницы 3* и 5*.

Стоимость путешествий по России в 2024 году выросла в среднем в пределах 20%.

/TOURBUS.RU