АТОР: Две трети поездок за рубеж в этом году были выполнены при помощи операторов, и эта тенденция сохранится

По оценке аналитиков АТОР, общий выездной поток в ТОП-20 ключевых зарубежных стран с преимущественно туристическим характером поездок составит 17,35 млн поездок. Это на 17,2% больше, чем в 2023 году, когда этот показатель для этих же 20 ключевых для туризма направлений, составил 14,8 млн.

«В начале года наши аналитики прогнозировали прирост в пределах 15-20% относительно 2023 года. Так и получилось: в связи с тем, что в 2023 году авиаперевозчикам удалось завершить реестровую очистку большого парка судов и поставить больше полетных программ, по результатам трех кварталов такой прирост был уже достигнут, положительная динамика в целом по 2024 году будет, предварительно, лишь немного меньше этой цифры», – отметила Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

По прогнозу АТОР, исторические рекорды по российскому турпотоку продемонстрируют в 2024 году такие туристические направления, как ОАЭ, Таиланд, Куба, Мальдивы, а также Индонезия, Малайзия, Катар и Маврикий.

Самое массовое направление, Турция, оставаясь безусловным лидером рынка выездного туризма в РФ, до рекорда 2019 года (7 млн поездок) в этом году «не дотянет» совсем немного.

Цифра в 17,35 млн поездок россиян включает и нетуристические визиты. По оценке Аналитической службы АТОР, к классическому туризму, включая деловой, оценочно, может быть отнесено около 14,2 млн поездок. Из них в 2024 году порядка 9,5 млн (67%) было организовано с помощью туроператоров.

Рост продаж крупнейших туроператоров в 2024 году согласуется с цифрой общего прироста (17,2%) по ТОП-20 крупнейшим выездным направлениям.

В среднем по организованному рынку средняя цифра примерно та же: так, у PEGAS Touristik объемы бронирований за год выросли, предварительно, на 16%, у Coral Travel – в районе 18%, у FUN&SUN – на 22%, у ITM group – на 16% и пр. У ряда интенсивно растущих туроператоров наблюдается и большая динамика: +35% у PAC Group и ряда других компаний, и до 100% у Space Travel и «Русского Экспресса».

Так же как и в общей динамике, самыми быстрорастущими направлениями у туроператоров стали Китай, Вьетнам, Маврикий. Туроператоры также отмечают заметный рост спроса на туры в Японию, Южную Корею. Из массовых направлений наибольший прирост организованного турпотока, по агрегированным данным туроператоров, показали Таиланд и Египет, чуть меньшие значения у ОАЭ и Турции.

В ТОП-5 самых популярных у россиян зарубежных направлений, на которые совокупно приходится в разные месяцы 75-85% продаж на организованном рынке в 2024 году, вошли (в порядке убывания):

Турция

Египет

ОАЭ

Таиланд

Китай

Также в туроператорском ТОП-10 самых популярных стран в 2024 году Куба, Шри-Ланка, Вьетнам, Мальдивы, Индонезия.

В отличие от внутреннего туризма, где продажи в летнем сезоне (май – сентябрь) составляют около 75%, в выездном туризме доля летнего сезона меньше – 40-60%.

По оценке экспертов PEGAS Touristik, средний чек зарубежных туров с перелетом в этом году вырос на 12%, но несколько большие значения фиксируются для среднего чека туров с перелетом в Турцию и Египет.

Последнее наблюдение согласуется и с данными агрегаторов пакетных туров. По данным «Слетать.ру», средние чеки туров по 5 наиболее массовым выездным направлениям в 2024 году составили:

Турция – 207 300 рублей, (+22,2% по сравнению с прошлым годом)

Египет – 189 300 рублей (+21,9%)

ОАЭ – 216 500 рублей (+12,3%)

Таиланд – 218 100 рублей (+6,8%)

Китай – 215 300 рублей, (+31,3%)

Указанные суммы предполагают в среднем 2,1 – 2,4 человека в одном бронировании (т.е. с определенной погрешностью можно считать, что цифры выше даны «на двоих»).

Эксперты АТОР отмечают несколько важных факторов, которые влияли на общее состояние организованного рынка, уровень цен и динамику продаж в 2024 году, и которые будут значимыми и для 2025 года.

Туроператорские компании в 2024 году подошли к формированию своих полетных программ и обязательств перед отелями достаточно консервативно и осторожно.

При этом на рынок вернулся активный интерес к раннему бронированию. Глубина бронирования, по данным «Слетать.ру», в 2024 году увеличилась на 60% – до 3,5 недель. По мнению участников рынка, тренд на рост глубины бронирования сохранится ввиду продолжения в 2025 году консервативного похода к формированию обязательств крупнейших игроков перед зарубежными партнерами.

Ввиду отсутствия перспектив появления на рынке выездного туризма новых массовых емких направлений, ТОП-5 наиболее популярных туристических стран в выездном туризме в 2025 году будет тем же самым, что и в текущем году.

Около двух третей классических зарубежных турпоездок в России в 2024 году были совершены с помощью туроператоров. По предварительным оценкам, в 2025 году эта доля останется такой же.

Как отмечали ранее эксперты АТОР, важным барьером для самостоятельного туризма являются существенно увеличившиеся цены на туруслуги в выездном туризме, в результате с чего с рынка были «вымыты» любители путешествовать за рубеж дешево, в том числе молодые покупатели.

Второй важный барьер – резкое усложнение самостоятельных платежей за рубеж, даже по картам зарубежных банков, сложности в бронировании туруслуг.

По оценке аналитиков АТОР, эти же факторы, скорее всего, сохранят свое влияние на туррынок, и в 2025 году. Основную массу платежеспособных клиентов в выездном туризме по-прежнему будут составлять люди в возрасте 35–54 лет и 55+. Эта часть аудитории сегодня в основном доверяет туроператорам.

Такая аудитория остается чувствительной к ослаблению рубля, и еще более чувствительна – к скачкам курса. Последние такие эпизоды волатильности несколько затормозили бронирования в четвертом квартале 2024 года.

/TOURBUS.RU