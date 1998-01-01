Министерство туризма Израиля предупредила о мошеннических сайтах-двойниках, «оформляющих» ETA

Как говорится в полученном нашим порталом письме, Министерство туризма Израиля обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, связанные с оформлением разрешения на въезд в Израиль – ETA (Electronic Travel Authorization).



Сообщается, что в в связи с недавними новостями об изменении правил въезда в Израиль из стран, с которыми заключено соглашение о безвизовом режиме, мошенники активизировались, используя поддельные сайты для незаконного получения средств.



Министерство туризма Израиля подчеркивает, что единственным сайтом для оформления разрешения ETA является официальный интернет-ресурс Управления народонаселения и миграции Израиля https://israel-entry.piba.gov.il.



Владимир Шкляр, полномочный министр Посольства Государства Израиль в РФ, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ отмечает: «К сожалению, в поисковых системах сайты-двойники часто появляются на первых строчках, вводя в заблуждение потенциальных туристов. Мы призываем всех будущих путешественников быть предельно бдительными и проверять подлинность сайтов, прежде чем предоставлять личную информацию и совершать оплату».



С 1 января 2025 года оформление разрешения на въезд (ETA) станет обязательным для граждан из стран, имеющих cоглашение с Израилем о безвизовом режиме, включая Россию.

«ETA – не является визой. Соглашение о безвизовом режиме между Израилем и РФ продолжает действовать», - подчеркнул Владимир Шкляр



Сбор за его оформление составит 25 шекелей, что приблизительно равно 700 российским рублям.

В декабре 2024 года оформить разрешение сроком на два года можно без оплаты.

Министерство туризма Израиля настоятельно рекомендует всем, кто планирует посетить страну, оформлять ETA только на официальном сайте.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, в Москве на этой неделе побывала делегация турбизнеса израильского курорта Эйлат, которая провела переговоры с представителями российских авиакомпаний Redwings и «Азимут» и туроператорами.

На пресс-конференции по этому поводу посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что хотела бы вернуть российских туристов в Эйлат, где открылся новый аэропорт и построены новые отели. Представители Минтуризма страны сообщили, что готовы компенсировать российским туроператорам 50% затрат на рекламу и маркетинг, направленные на продвижение Эйлата на рынке.

Как сообщила пресс-служба РСТ, российские туроператоры после встречи в Москве с делегацией израильского курорта Эйлат рассматривают перспективы запуска туда прямых рейсов и продажи пакетных туров в зимнем сезоне.

Большинство компаний считают, что при условии завершения конфликта отдых на Красном море будет востребован, но нестабильность в регионе может негативно повлиять на спрос, особенно с учетом большого числа конкурирующих направлений.

/TOURBUS.RU