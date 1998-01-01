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26 декабря
Министерство туризма Израиля предупредила о мошеннических сайтах-двойниках, «оформляющих» ETA
С 1 января оформление электронного разрешения на въезд (ETA) станет для граждан России обязательным
Как говорится в полученном нашим порталом письме, Министерство туризма Израиля обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, связанные с оформлением разрешения на въезд в Израиль – ETA (Electronic Travel Authorization).
Напомним, что, как мы сообщали ранее, в Москве на этой неделе побывала делегация турбизнеса израильского курорта Эйлат, которая провела переговоры с представителями российских авиакомпаний Redwings и «Азимут» и туроператорами.
На пресс-конференции по этому поводу посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что хотела бы вернуть российских туристов в Эйлат, где открылся новый аэропорт и построены новые отели. Представители Минтуризма страны сообщили, что готовы компенсировать российским туроператорам 50% затрат на рекламу и маркетинг, направленные на продвижение Эйлата на рынке.
Как сообщила пресс-служба РСТ, российские туроператоры после встречи в Москве с делегацией израильского курорта Эйлат рассматривают перспективы запуска туда прямых рейсов и продажи пакетных туров в зимнем сезоне.
Большинство компаний считают, что при условии завершения конфликта отдых на Красном море будет востребован, но нестабильность в регионе может негативно повлиять на спрос, особенно с учетом большого числа конкурирующих направлений.
/TOURBUS.RU
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