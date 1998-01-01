Пермский горнолыжный курорт «Губаха» ежегодно будет принимать полмиллиона туристов

Корпорация Туризм.РФ возведет в Губахе канатную дорогу длиной более 1 км, отель 3* и комплекс коттеджей

При поддержке Корпорации Туризм.РФ в Губахинском округе Пермского края ведутся работы по расширению горнолыжного комплекса «Губаха». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство горнолыжного комплекса и дюплекс-коттеджей, - сообщили нам сегодня в пресс-службе госкорпорации.





В ходе экспертизы было установлено, что проектная документация, результаты инженерных изысканий и приведенные расчеты соответствуют действующему законодательству. В настоящее время на проверке в Главгосэкспертизе России также находится проект гостиницы.

В 2025 году планируется получить разрешение на строительство всех объектов, определить генерального подрядчика и начать строительно-монтажные работы.





В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Корпорация Туризм.РФ намерена развить горнолыжный комплекс «Губаха» до уровня всесезонного горнолыжного курорта.

Проектом предусмотрено создание гостиницы категории «три звезды» и дюплекс-коттеджей на 120 номеров, горнолыжно-развлекательного комплекса с канатной дорогой, спа и прокатом. Длина пассажирской подвесной канатной дороги составит 1,1 км, пропускная способность подъемника в одном направлении – 1,3 тыс. человек в час.





Реализацией проекта занимается специальная проектная компания «Новая Губаха», созданная Корпорацией Туризм.РФ совместно с инвестором. Финансовым партнером выступает Банк ВТБ. По прогнозным данным, общий объем инвестиций в проект составит 4,6 млрд руб.

Корпорация Туризм.РФ планирует оказать поддержку проекту в части софинансирования и создания обеспечивающей инфраструктуры, в том числе – строительства автомобильных дорог и монтажа инженерных сетей.





В настоящее время выполнены строительно-монтажные работы по присоединению объектов к сетям водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Строительство дороги планируется завершить к ноябрю 2025 года.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию новых объектов всесезонный курорт «Губаха» сможет ежегодно принимать до 450 тыс. человек.



Напомним, что корпорация Туризм.РФ – создана по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов. Корпорация обеспечивает доступ к мерам господдержки при создании туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В настоящее время в инвестиционном портфеле Туризм.РФ – 199 инвестиционных проектов объемом 900 млрд руб.

/TOURBUS.RU

Фото проекта: пресс-служба Туризм.РФ