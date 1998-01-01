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Мальдивы получили "зеленую корону"

Мальдивы были названы ведущей “зеленой” дестинацией в ходе вручения престижной премии World Travel Awards 2024

Мальдивы были названы ведущей “зеленой” дестинацией на престижной премии World Travel Awards 2024. В борьбе за эту награду страна выдержала состязание с такими известными туристическими направлениями, как Чили, Мадагаскар, Норвегия и Перу.

Напомним, что в последние годы Мальдивы стабильно входят в Топ-10 самых популярных направлений пляжного отдыха. Популярность Мальдивских островов достигается высочайшим уровнем сервиса, уникальностью системы отдыха, многообразием авиаперевозки. А также прекрасной природой островов и богатством подводного мира.

Мальдивы не новичок на World Travel Awards: в этом году страна уже пятый год подряд отмечена титулом ведущего туристического направления мира. Теперь к этой победе добавилась и своеобразная “зеленая корона”: это огромное признание для страны, стремящейся справиться с многочисленными экологическими вызовами.

Правительство поставило амбициозную цель перевести 33% производства энергии в стране на возобновляемые источники к 2028 году. Это обязательство подкреплено комплексной политикой по исследованию технологий возобновляемой энергии, созданию квалифицированных кадровых ресурсов, сокращению затрат на энергию и отходов, внедрению возобновляемых источников энергии в транспорт и укреплению нормативно-правовой базы.

Ключевые правительственные инициативы включают, например, программу, в рамках которой предусмотрена подача на острова электричества от солнечных панелей в течение 12 часов в сутки. Один этот шаг уже значительно снизит зависимость от дизельных генераторов и сократит вредные выбросы. Остров Ракидху на атолле Вааву является пионером в этой инициативе: дизельные генераторы включаются здесь только на 2 часа в день, а в остальные 22 часа остров живет за счет энергии солнца. Аналогичные проекты постепенно реализуются и на других островах.

Важнейшей составляющей успеха «зеленых» инициатив всегда была и остается поддержка со стороны туристического сектора. Она одинаково актуальна для многих стран мира и особенно – для Мальдив.

Полученная премия от World Travel Awards является отражением успешного внедрения концепции экологической устойчивости в туристическую отрасль: постепенно

Мальдивы становятся не только символом роскошных путешествий, но и глобальным эталоном ответственного отношения к сохранению одной из самых хрупких экосистем в мире.

/TOURBUS.RU

На фото: Министр туризма Мальдив Ибрагим Фейсал и Генеральный и управляющий директор MMPRC Ибрагим Шиури на церемонии вручения наград World Travel Awards



