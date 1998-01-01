По итогам года Таиланд посетит более 1,7 млн российских туристов

По данным Тайского управления по туризму, Таиланд к 25 декабря посетили свыше 1 млн 668 тыс. российских туристов. До конца года здесь рассчитывают принять более 1,7 млн гостей из России, что сопоставимо с показателями рекордного по турпотоку 2013 года: тогда в страну прибыло 1,74 млн россиян, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«В прошлом году страну посетили 1,48 млн россиян. Таиланд стал всесезонным направлением, что подтверждается увеличением количества российских туристов в летний период. Расширилась и география их поездок: россияне активно поехали не только в такие известные места, как Пхукет, Паттайя, Самуй, но и по относительно новым для них направлениям – Краби, Као Лак, Хуа Хин и Ча-ам, Ко Чанг и север страны.

Думаю, в нынешней ситуации с ограниченностью открытых россиянам стран этот рост был закономерным», – сообщил менеджер по маркетингу московского офиса Туристического управления Таиланда (TAT) Константин Кинель.

Он добавил, что до 70% россиян приезжают в Таиланд в рамках пакетных туров операторов.

«Спрос, особенно в новогодний период, высокий, естественно, в эти даты наблюдается и самый большой дефицит номеров в популярных отелях на известных курортах.

Нужно отдать должное туроператорам и турагентам – они стараются найти альтернативные варианты для качественного отдыха россиян в Таиланде», – рассказал он.

В этом году прямые регулярные и чартерные рейсы были организованы из 22 городов в Бангкок, на Пхукет и в аэропорт Утапао рядом с Паттайей. Представитель ТАТ также заметил, что все большей популярностью пользуются оздоровительные туры, которые управление по туризму планирует продвигать в первоочередном порядке в 2025 году.

«Задача также стоит в расширении географии городов вылета в России и аэропортов прилета в Таиланде», – уточнил г-н Кинель.

Он пояснил, что в 2019 году прямые рейсы в страну выполнялись из 32 городов РФ. В Таиланде власти хотели бы задействовать для приема россиян аэропорты провинций Краби и Сураттхани.

В компании Anex также отметили, что Таиланд интересен туристам не только в зимний период, но и в летние месяцы. В связи с растущим спросом оператор расширил полетную программу из регионов.

«Помимо высокого спроса на известные курорты, летом увеличилось количество запросов на курорт Као Лак. Возобновляется интерес туристов к Паттайе, знаменитой своей ночной жизнью, близостью к Бангкоку, куда многие туристы выезжают на экскурсии и шопинг. Растет глубина бронирования, многие заранее покупают туры в полюбившиеся места», – расс сказала руководитель пресс-службы Виктория Худаева.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марины Макарковой, блоки на рейсах из Москвы и регионов в Таиланд в течение всего года были заполнены почти на 100%. На период новогодних праздников страна входит в число лидеров продаж. По всему зимнему сезону бронируют очень активно – рейсы из Москвы уже проданы до начала февраля на 70%.

«Объемы по Таиланду больше, во-первых, потому что в прошлом году у нас не было летней полетной программы, а в этом поставили. Во-вторых, в целом спрос на направление в этом году выше, чем год назад, поэтому было больше программ с вылетами из регионов, также взяли больше блоков мест из Москвы и регионов», – пояснила эксперт.

Г-жа Макаркова добавила, что туристы стали чаще выбирать отели более высокого уровня – хорошие 4* и 5*, а также не самые раскрученные пляжи и курорты. Например, больше заявок поступает на курорт Као Лак, пляжи Маи Као, Камала, Най Харн на Пхукете и острова Коконат. Растет и популярность Паттайи – курорт стал чище, спокойнее, и туристы поехали туда охотнее.

Положительно оценивают итоги года по Таиланду и в компании «Интурист»: страна входит топ-5 самых востребованных направлений, причем спрос высокий круглогодично. Сейчас активно бронируют весенние заезды.

Как рассказала директор по связям с общественностью Дарья Домостроева, в этом году средний чек сократился на 3% и составляет 92,8 тыс. рублей на человека. Она также отметила, что благодаря расширению чартерной перевозки вырос спрос на провинцию Паттайя.

В компании PAC Group прирост объемов по Таиланду составил около 70% по сравнению с ситуацией годичной давности.

«В этом году спрос вновь ажиотажный: уже в июле-августе наблюдали стоп продаж от многих отелей по контрактным ценам. Cейчас продаем не только туры на текущий зимний сезон, есть запросы даже на следующий Новый год, но в основном глубина продаж – до осени-зимы 2025 года.

В этом году россияне чаще выбирают отели 5*, длительное проживание от трех недель, интересные комбинированные маршруты», – уточнила руководитель департамента продвижения Надежда Найдис.

/TOURBUS.RU