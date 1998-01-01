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Аналитическая служба АТОР: В новогодние праздники по России будут путешествовать 2,8 млн туристов

По данным туроператоров и онлайн-агрегаторов, спрос на новогодние туры по России сейчас на 4% выше уровня прошлого года

По агрегированным данным туроператоров, занимающихся внутренним туризмом и онлайн-агрегаторов, спрос на туры в новогодние праздники на 2-4% выше уровня прошлого года.

Прирост немного ниже общерыночного в основном - за счет замедления продаж туров в Сочи, который имеет самый большой вес в новогодних бронированиях. Другие направления показывают заметный рост, - сообщает аналитическая служба АТОР.

Доля бронирований туров по России на новогодние праздники в 2024 году, как и ранее, у туроператоров составляет в среднем 3% от общегодового объема их внутрироссийских бронирований.

«Туры на Новый год и каникулы, вопреки сложившимся стереотипам, в целом, немассовая история», – подчеркивает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин».

По подсчетам аналитиков АТОР, в этом году количество поездок по России на Новый год и каникулы составит около 2,8 млн (включая и организованных, и самостоятельных путешественников).

По данным агрегатора туров «Слетать.ру» и федеральной сети турагентств «1001 Тур», средняя глубина бронирований новогодних туров по России выросла на 15-17% по сравнению с 2023 годом. По данным туроператоров Fun&Sun, АЛЕАН и «Мультитур», пик продаж новогодних туров в этом году пришелся на сентябрь – октябрь.

В «Интуристе» отдельно отмечают рекордную глубину бронирований новогоднего Петербурга.

«Туры в некоторые отели покупали более чем за 365 дней до заезда, самые топовые гостиницы брали на этапе открытия продаж», – говорят в компании.

В ТОП-5 самых востребованных направлений, куда едут клиенты туроператоров на Новый год и каникулы вошли:

Краснодарский край (прибрежные курорты) – 35% от всех новогодних продаж, заметно некоторое падение спроса на Сочи по сравнению с прошлым годом

Кавминводы – 15%, прирост +4%

Санкт-Петербург – 11%, прирост +2%

Москва и Подмосковье – 10,5%, прирост +3%

Великий Устюг – 6%, прирост +14% год к году

Также в ТОПе спроса на этот новый год горнолыжные курорты Сочи, Северного Кавказа и Шерегеш (совокупно 6%), Калининградская область (5,5%), Крым (3%), Дагестан (1%), отели и санатории Средней полосы.

Серьезного дефицита мест на новогодние каникулы по большей части направлений нет, подчеркивают в туроператорских компаниях. Среди исключений – санатории среднего и бюджетного сегмента Кавказских Минеральных Вод, которые начали закрывать продажи на праздники уже в октябре – ноябре.

Также почти не осталось мест на праздники на горнолыжных курортах Северного Кавказа – на Архызе, Домбае, Приэльбрусье. Уже в начале декабря закончились места в экскурсионных турах с проживанием на Вотчине Деда Мороза в новогодние каникулы.

Из интересных трендов новогодних бронирований в «Мультитур» отмечают рост интереса к отелям на завтраках (а не только к «все включено»), а также интерес к апарт-отелям (с кухней в номере).

В «Интуристе» в качестве тренда этого года отметили рост спроса на экскурсионные туры.

По данным «Слетать.ру», средние чеки туров по внутрироссийским направлениям выросли на 14-22%, по данным «1001 Тур» – на 21,4%. По оценке ряда компаний, в среднем россияне тратят на новогоднее путешествие около 80 тыс. руб. на двоих.

Это согласуется с данными туроператоров «Дельфин» и АЛЕАН, согласно которым средний чек на одного человека по ТОП-5 направлениям (без учета стоимости проезда к месту отдыха) составляет:

Краснодарский Край (прибрежные курорты): 31–38 тыс. руб. на человека, рост 23%

Кавминводы: 40–55,5 тыс. руб., рост 17,6%

Санкт-Петербург: 15–22,6 тыс. руб., рост 19,1%

Москва: 14–21,9 тыс. руб., рост 16,3%

Великий Устюг: 47,8 тыс. руб. (тур с включенным поездом), рост 22%.

/TOURBUS.RU