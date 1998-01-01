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25 декабря
Туризм: Происшествия
Десять россиян выжили после катастрофы рейса а/к AZAL Баку-Грозный/ На территории Кубани введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута/ Сход снежных лавин ожидается в горах Сочи
Десять россиян выжили после катастрофы рейса а/к AZAL Баку-Грозный
По информации СМИ, сегодня утром близ Актау упал и загорелся самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный и потерпел крушение рядом с аэропортом.
На борту находилось 69 человек (в том числе 5 членов экипажа), среди них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии.
Одной из основных версий причин крушения самолета авиакомпании AZAL на западе Казахстана является отказ техники, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров", - сказал собеседник агентства.
В числе выживших двое детей: 16-летний подросток из Азербайджана и 11-летняя девочка, которая не смогла указать свое гражданство. Также по данным управления, не удалось определить гражданство двух женщин.
На территории Кубани введен режим чрезвычайной ситуации
На территории Кубани введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Керченском проливе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района. Но ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС", - написал г-н Кондратьев в своем телеграм-канале сегодня.
Глава региона добавил, что мазут продолжает выбрасывать на берег в районе Анапы и Темрюкского района.
В выходные пятна мазута заметили у побережья Крыма. Сейчас спасатели и волонтеры при помощи спецтехники ведут очистку берега от мазута.
Сход снежных лавин ожидается в горах Сочи Краснодарского края, сообщает официальный телеграм-канал Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края в среду.
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