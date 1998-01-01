Новости Туризм: Происшествия Десять россиян выжили после катастрофы рейса а/к AZAL Баку-Грозный/ На территории Кубани введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута/ Сход снежных лавин ожидается в горах Сочи

Десять россиян выжили после катастрофы рейса а/к AZAL Баку-Грозный По информации СМИ, сегодня утром близ Актау упал и загорелся самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный и потерпел крушение рядом с аэропортом. На борту находилось 69 человек (в том числе 5 членов экипажа), среди них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Одной из основных версий причин крушения самолета авиакомпании AZAL на западе Казахстана является отказ техники, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. "Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров", - сказал собеседник агентства.

Среди выживших в результате крушения близ Актау самолета Azerbaijan Airlines 14 граждан Азербайджана, 10 - РФ и двое - Киргизии, сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области Казахстана. В числе выживших двое детей: 16-летний подросток из Азербайджана и 11-летняя девочка, которая не смогла указать свое гражданство. Также по данным управления, не удалось определить гражданство двух женщин. На территории Кубани введен режим чрезвычайной ситуации На территории Кубани введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Керченском проливе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района. Но ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС", - написал г-н Кондратьев в своем телеграм-канале сегодня. Глава региона добавил, что мазут продолжает выбрасывать на берег в районе Анапы и Темрюкского района.



"Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи", - отметил он.



Как мы сообщали ранее, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на побережье Краснодарского края, загрязнение растянулось на 54 км. В выходные пятна мазута заметили у побережья Крыма. Сейчас спасатели и волонтеры при помощи спецтехники ведут очистку берега от мазута.



Сход снежных лавин ожидается в горах Сочи Сход снежных лавин ожидается в горах Сочи Краснодарского края, сообщает официальный телеграм-канал Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края в среду.

"В Краснодарском крае стартовал лавиноопасный сезон. Лавиноопасным районом Краснодарского края является Сочи - горы Фишт, Оштен, Чугуш вплоть до высокогорных участков района поселка Красной Поляны ", - говорится в сообщении.



В зимний период снежные лавины являются основной природной опасностью для горных районов.

"В зоне риска находятся жители горных поселений, туристы , альпинисты и геологоразведчики. Для предотвращения несчастных случаев и гибели людей, находящихся в условиях повышенной лавинной опасности, следует соблюдать меры безопасности", - отмечается в сообщении.



МЧС России напоминает, что соблюдение правил безопасности может спасти жизнь.

Ранее синоптики сообщали о наступлении теплой погоды в Сочи. В настоящее температура воздуха в прибрежной части курорта +16, в горах - +10.

/TOURBUS.RU



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