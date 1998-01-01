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25 декабря
Илья Уманский: «На раннее бронирование сейчас приходится до 30% всех летних продаж»
При этом 70% ранних бронирований на лето приходится на курорты Краснодарского края
Российские туристы в 2024 году стали значительно раньше бронировать летний отдых в своей стране, около 30% номеров на Черноморском побережье и порядка 50% речных круизов продаются за несколько месяцев до даты заезда с предоплатой до 10-30% от полной стоимости, сообщает сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Значительный объем бронирований на лето-2024 был совершен уже в январе-феврале этого года. К 20-м числам января на летние каникулы было забронировано на 64% больше пляжных туров в Краснодарский край, чем к аналогичным датам 2023 года.
Спрос на летние туры в Сочи вырос на 46%, в Анапу – в 2 раза, в Геленджик – на 15%. По Крыму на летние каникулы было сделано в 1,5 раза больше бронирований.
По нашим данным, сейчас на раннее бронирование приходится не менее 20-30% всех объемов продаж на лето. И, думаю, эта тенденция будет нарастать", - цитирует пресс-служба президента РСТ Илью Уманского.
По его словам, тенденция объясняется тем, что объем качественного предложения в туризме все еще остается недостаточно большим. Чтобы получить желаемый отель, туристы бронируют его заранее.
Важно также, что во многих объектах размещения применяется динамическое ценообразование, когда по мере распродажи номеров ближе к датам заезда стоимость возрастает.
Предоплата позволяет зафиксировать актуальную стоимость. Мы берем с туристов 25% от общей цены бронирования", - пояснил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
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