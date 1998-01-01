Илья Уманский: «На раннее бронирование сейчас приходится до 30% всех летних продаж»

Российские туристы в 2024 году стали значительно раньше бронировать летний отдых в своей стране, около 30% номеров на Черноморском побережье и порядка 50% речных круизов продаются за несколько месяцев до даты заезда с предоплатой до 10-30% от полной стоимости, сообщает сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Значительный объем бронирований на лето-2024 был совершен уже в январе-феврале этого года. К 20-м числам января на летние каникулы было забронировано на 64% больше пляжных туров в Краснодарский край, чем к аналогичным датам 2023 года.

Спрос на летние туры в Сочи вырос на 46%, в Анапу – в 2 раза, в Геленджик – на 15%. По Крыму на летние каникулы было сделано в 1,5 раза больше бронирований.

По нашим данным, сейчас на раннее бронирование приходится не менее 20-30% всех объемов продаж на лето. И, думаю, эта тенденция будет нарастать", - цитирует пресс-служба президента РСТ Илью Уманского.



По его словам, тенденция объясняется тем, что объем качественного предложения в туризме все еще остается недостаточно большим. Чтобы получить желаемый отель, туристы бронируют его заранее.

Важно также, что во многих объектах размещения применяется динамическое ценообразование, когда по мере распродажи номеров ближе к датам заезда стоимость возрастает.



По оценке РСТ, в ноябре-декабре спрос на туры по России и ближнему зарубежью на лето-2025 вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 70% ранних бронирований на лето приходится на курорты Краснодарского края. Среди наиболее востребованных объектов размещения, которые россияне предпочитают бронировать заранее – качественные отели с системой "все включено".



"Мы открыли раннее бронирование 5 ноября и шли с превышением прошлогоднего объема примерно на 20-25%. Но сейчас есть некоторое проседание из-за Абхазии, продажи которой занимают в нашей компании значительную долю, и мы вернулись на уровень прошлого года. Тем не менее, это очень хорошие темпы, нас они вполне устраивают.

Предоплата позволяет зафиксировать актуальную стоимость. Мы берем с туристов 25% от общей цены бронирования", - пояснил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.



Генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский напомнил, что в прошлом году к началу февраля было продано порядка 50% круизов на лето.

«В этом году темпы ранних продаж нас тоже радуют. При этом можно сказать, что политика круизных туроператоров стала более лояльной по отношению к туристам: очень многие компании выставляют сейчас минимальный размер предоплаты в 20-30% от общей стоимости круиза, что говорит о хорошем финансовом состоянии операторов и достаточности у них средств на подготовку к будущей навигации», - сказал он.



По словам эксперта, из-за дефицита предложения на круизном рынке главная причина для ранних бронирований – желание туристов получить нужный теплоход и каюту, и лишь во вторую очередь – сэкономить.

По данным Минэкономразвития, число турпоездок по России с мая по август 2024 года составило 35 млн, это на 11% больше, чем за тот же период годом ранее. По итогам года в ведомстве прогнозируют 92 млн турпоездок по стране.

/TOURBUS.RU