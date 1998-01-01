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25 декабря
«Яндекс Путешествия» назвали ТОП-10 стран для новогодних путешествий россиян
Топ бронирования отелей возглавили Беларусь, Таиланд и Турция, а на вершине списка авиаперелетов — Турция, Армения и Узбекистан
Аналитики « Яндекс Путешествия» определили топ стран, которые выбирают россияне для празднования Нового года и проведения зимних каникул в 2024-2025 году. Исследование основано на данных бронирований авиабилетов и отелей в период с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
Согласно данным по бронированиям отелей и апартаментов, в грядущие январские каникулы россияне отдают предпочтение следующим направлениям:
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Беларусь. В среднем, длительность поездки – 3 ночи, к поездке начинают готовиться за 66 дней, стоимость ночи в местном отеле — 11 900 ₽.
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Таиланд. В среднем, длительность поездки – 6 ночей, горизонт планирования — 84 дня, стоимость перелёта — 17 300 ₽.
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Турция. В среднем, длительность поездки – 5 ночей, горизонт планирования — 78 дней, стоимость перелёта — 11 800 ₽.
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Объединённые Арабские Эмираты. В среднем, длительность поездки – 5 ночей, горизонт планирования — 79 дней, стоимость перелёта — 23 100 ₽.
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Франция. В среднем, длительность поездки – 7 ночей, горизонт планирования — 72 дня, стоимость перелёта — 20 500 ₽.
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Узбекистан. В среднем, длительность поездки – 3 ночи, горизонт планирования — 66 дней, стоимость перелёта — 8 100 ₽.
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Италия. В среднем, длительность поездки – 7 ночей, горизонт планирования — 82 дня, стоимость перелёта — 16 400 ₽.
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Китай. В среднем, длительность поездки – 5 ночей, горизонт планирования — 59 дней, стоимость перелёта — 14 000 ₽.
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Армения. В среднем, длительность поездки – 4 ночи, горизонт планирования — 67 дней, стоимость перелёта — 9 800 ₽.
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Испания. В среднем, длительность поездки – 7 ночей, горизонт планирования — 69 дней, стоимость перелёта — 15 200 ₽.
Несколько иначе выглядит десятка самых востребованных стран для заграничных авиаперелётов:
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Турция. В среднем, к 8-дневной поездке готовятся за 74 дня до вылета. Средняя стоимость перелёта на одного человека в обе стороны — 57 200 ₽.
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Армения. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 57 дней, стоимость перелёта — 38 400 ₽.
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Узбекистан. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 68 дней, стоимость перелёта — 35 900 ₽.
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Объединённые Арабские Эмираты. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 79 дней, стоимость перелёта — 67 200 ₽.
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Беларусь. В среднем, длительность поездки – 7 дней, горизонт планирования — 78 дней, стоимость перелёта — 17 500 ₽.
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Таиланд. В среднем, длительность поездки – 12 дней, горизонт планирования — 106 дней, стоимость перелёта — 111 700 ₽.
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Казахстан. В среднем, длительность поездки – 8 дней, горизонт планирования — 63 дня, стоимость перелёта — 41 600 ₽.
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Китай. В среднем, длительность поездки – 10 дней, горизонт планирования — 83 дня, стоимость перелёта — 67 900 ₽.
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Азербайджан. В среднем, длительность поездки – 7 дней, горизонт планирования —74 дня, стоимость перелёта — 40 100 ₽.
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Сербия. В среднем, длительность поездки – 7 дней, горизонт планирования — 74 дня, стоимость перелёта — 40 100 ₽.
/TOURBUS.RU
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