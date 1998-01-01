Туроператоры: Нужно восстанавливать позитивный имидж Израиля для туристов

Как мы сообщали вчера, в Москве на этой неделе побывала делегация турбизнеса израильского курорта Эйлат, которая провела переговоры с представителями российских авиакомпаний Redwings и «Азимут» и туроператорами.

На пресс-конференции по этому поводу посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что хотела бы вернуть российских туристов в Эйлат, где открылся новый аэропорт и построены новые отели. Представители Минтуризма страны сообщили, что готовы компенсировать российским туроператорам 50% затрат на рекламу и маркетинг, направленные на продвижение Эйлата на рынке.

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, российские туроператоры после встречи в Москве с делегацией израильского курорта Эйлат рассматривают перспективы запуска туда прямых рейсов и продажи пакетных туров в зимнем сезоне.

Большинство компаний считают, что при условии завершения конфликта отдых на Красном море будет востребован, но нестабильность в регионе может негативно повлиять на спрос, особенно с учетом большого числа конкурирующих направлений.

«Израиль был очень востребованным направлением до всех внешнеполитических событий. Нас как оператора интересуют прямые рейсы в аэропорт Рамон. Сейчас в стране завершается острая фаза конфликта и, как только это станет возможным, предложим пакетные туры на базе регулярной перевозки GDS. Ценовая политика будет формироваться рыночным спросом.

Рассчитываем на поддержку израильского Минтуризма: как нам сообщили на встрече, они планируют всячески способствовать восстановлению турпотока из России», – сказала директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова.

В компании «Русский Экспресс» считают, что прямые рейсы в Эйлат будут востребованы у туристов.

«В случае запуска рейсов планируем сформировать пакетные туры, но пока конкретной информации о датах нет. И, конечно, необходимо, чтобы в регионе официально прекратился конфликт.

Пока заявки на Израиль поступают в незначительном количестве и преимущественно на Тель-Авив», – пояснила аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко.

Аналогичной позиции придерживаются в компании PAC Group: когда появится конкретная информация о прямых рейсах, туроператор посчитает пакеты.

«Сейчас запросов и бронирований, по понятным причинам, намного меньше, чем раньше, в основном россияне едут в Израиль к родственникам или на лечение», – заметила директор по рекламе Надежда Найдис.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева заметила, что пока речь идет в принципе о возможности восстановлении прямого авиасообщения с курортом. До пандемии рейсы в аэропорт Эйлата Ramon осуществляли авиакомпании «Победа» и «Уральские авиалинии».

«До пандемии и начала ближневосточного конфликта Эйлат был востребованным курортом у россиян, но сейчас Израилю в целом необходимо возвращать прежнюю популярность, а это сложно: очень высока конкуренция с соседними направлениями, прежде всего, Египтом.

В Иорданию уже летают прямые рейсы, растет популярность стран Ближнего Востока. К тому же практически вне конкуренции идут страны Юго-Восточной Азии, Китай с большим выбором и прямой, и чартерной перевозки», – подчеркнула она.

Как считают эксперты Российского союза туриндустрии, обострившийся год назад ближневосточный конфликт сильно повредил имиджу Израиля: сейчас многие воспринимают страну как «проблемную», и придется долго работать, восстанавливая позитивный имидж страны.

/TOURBUS.RU