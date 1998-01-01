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25 декабря
Утверждены дорожные карты проекта "Пять морей и озеро Байкал

Всего на создание курортов в семи регионах до 2030 года будет потрачено 103 млрд руб.


 

Утверждены 10 дорожных карт для создания круглогодичных морских курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестпроектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко (на фото).

В заседании приняли участие представители Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, Минздрава, Минэнерго России, Росреестра, АО "Корпорация Туризм.РФ" и другие.

 

"На текущую дату утверждены 10 дорожных карт из 11. Из них семь, в том числе, Республика Бурятия, Приморский край, Республика Дагестан, Краснодарский край, утверждены высшими должностными лицами региона , - цитирует его выступление пресс-служба Чернышенко.

 

Замминистра добавил, что по "Новой Анапе" дорожная карта утверждена еще в 2023 году, но сейчас требуется ряд корректировок. Уже проведены совещания с Минстроем, Минфином, ФАС, Корпорацией Туризм.РФ, правительством Краснодарского края, в ходе которых удалось урегулировать вопросы по ответственным исполнителям и соисполнителям дорожной карты.

На заседании также говорилось о том, что при реализации проекта "Новой Анапы" в Краснодарском крае необходимо будет учитывать последствия разлива мазута в Черном море после их оценки.
Дмитрий Вахруков напомнил, что все дорожные карты должны состоять из конкретного набора мероприятий со сроками и ответственными.

 

Главы регионов, где создаются курорты в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", рассказали на заседании о ходе работ.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на совещании, сообщил, что для реализации проекта "Санкт-Петербург Марина" внесены корректировки в Генплан города, а также подготовлены предложения по корректировке правил землепользования и застройки, разработана документация по планировке туристской территории в границах проекта.

"На сегодняшний день определена структура финансирования – строительство дорожных объектов и в значительном объеме инженерной инфраструктуры. Планируется утвердить документацию по планировке туристской территории", - говорится в сообщении.

Проект "Пять морей" включает курорты в семи регионах. Это "Санкт-Петербург Марина" и "Новая Анапа", "Ворота Байкала" и "Байкальская слобода" в Иркутской области, "Волшебный Байкал" в Бурятии, "Зо "Каспийский прибрежный кластер" в Республике Дагестан, "Приморье" в Приморском крае", "Русская Балтика" в Калининградской области и др.
Общий объем финансирования всех проектов до 2030 года составит 103 млрд рублей.
/TOURBUS.RU


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