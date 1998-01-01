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24 декабря
АТОР: По итогам этого года внутрироссийский турпоток составит сто млн человек

Среди тенденций этого года — рост организованного туризма и раннего бронирования


 

Общий внутрироссийский турпоток по итогам года может составить более 100 млн поездок, из них чуть менее половины пришлось на организованные путешествия, сообщают сегодня Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс».


Общий внутрироссийский турпоток – организованный и самостоятельный – по результатам уходящего года может составить порядка 88 млн поездок, а с учетом размещения в частном секторе и апартаментах количество внутренних поездок по итогам года может достичь около 100 млн.

Оценочно, чуть менее половины поездок с размещением в отелях и санаториях, около 40-43 млн, туристы в 2024 году совершили с помощью туроператоров и онлайн-агрегаторов", - говорится в сообщении.

Как отметили в АТОР, по итогам 2024 года организованный сегмент внутреннего туризма вырастет на 8% по сравнению с прошлым годом. Также вырос спрос на туры по России с системой "все включено": в Краснодарском крае и Крыму на 20%, в Подмосковье более чем на 40%.

Согласно статистике продаж туроператоров, самые популярные направления для путешествий по России – Краснодарский край, Кавминводы, Москва и область, Санкт-Петербург, Крым, Калининградская область, Северный Кавказ, Средняя полоса России (Золотое Кольцо), Поволжье, Татарстан.

 

По словам вице-президента ассоциации по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, доля организованного туризма продолжит расти и в 2025 году.

"Несмотря на сдерживающие факторы (инфраструктурные и инфляционные), туроператоры прогнозируют в 2025 году сохранение роста спроса на внутрироссийском рынке.

Суммарный прирост может быть выше, чем в 2024 году, в том числе за счет расширения географии, коротких поездок, разнообразия программ, а также новых видов и форматов путешествий: винные туры, агро- и экотуризм, программы, адаптированные под путешественников с ограниченными возможностями здоровья", - сказал он.

Как считают в АТОР, еще одной из тенденций года, которая сохранится и в 2025 году, станет значительное увеличение глубины продаж туров по России - 1,4 месяца до заезда.

В Минэкономразвития РФ так прокомментировали выводы АТОР о развитии внутреннего туризма по итогам 2024 года:

«Один из наших долгосрочных приоритетов — наращивание предложения: строим новый номерной фонд, создаем точки притяжения — горнолыжные курорты, парки развлечений, аквапарки. В этом году запустили большой инвестиционный цикл с участием средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках третьего отбора по программе льготного кредитования поддержали проекты общей стоимостью порядка 827 млрд рублей. В их числе 148 проектов по строительству крупных отелей, 9 проектов по строительству аквапарков, 9 горнолыжных комплексов и трех парков развлечений.

География широкая. Новые горнолыжные комплексы мирового уровня появятся, например, на Полярном Урале и Камчатке. Аквапарки — в Тамбовской области, Татарстане и Краснодарском крае», — отметил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.

 

В Минэкономразвития добавили, что сегодня ведется работа над улучшением качества сервиса, повышением безопасности путешествий, кроме того, важнейшее направление — «обеление» и легализации рынка туристических услуг.

/TOURBUS.RU

 

Фото: АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской обл."


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