|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
24 декабря
АТОР: По итогам этого года внутрироссийский турпоток составит сто млн человек
Среди тенденций этого года — рост организованного туризма и раннего бронирования
Общий внутрироссийский турпоток по итогам года может составить более 100 млн поездок, из них чуть менее половины пришлось на организованные путешествия, сообщают сегодня Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс».
Оценочно, чуть менее половины поездок с размещением в отелях и санаториях, около 40-43 млн, туристы в 2024 году совершили с помощью туроператоров и онлайн-агрегаторов", - говорится в сообщении.
Согласно статистике продаж туроператоров, самые популярные направления для путешествий по России – Краснодарский край, Кавминводы, Москва и область, Санкт-Петербург, Крым, Калининградская область, Северный Кавказ, Средняя полоса России (Золотое Кольцо), Поволжье, Татарстан.
По словам вице-президента ассоциации по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, доля организованного туризма продолжит расти и в 2025 году.
"Несмотря на сдерживающие факторы (инфраструктурные и инфляционные), туроператоры прогнозируют в 2025 году сохранение роста спроса на внутрироссийском рынке.
Суммарный прирост может быть выше, чем в 2024 году, в том числе за счет расширения географии, коротких поездок, разнообразия программ, а также новых видов и форматов путешествий: винные туры, агро- и экотуризм, программы, адаптированные под путешественников с ограниченными возможностями здоровья", - сказал он.
В Минэкономразвития РФ так прокомментировали выводы АТОР о развитии внутреннего туризма по итогам 2024 года:
«Один из наших долгосрочных приоритетов — наращивание предложения: строим новый номерной фонд, создаем точки притяжения — горнолыжные курорты, парки развлечений, аквапарки. В этом году запустили большой инвестиционный цикл с участием средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
В рамках третьего отбора по программе льготного кредитования поддержали проекты общей стоимостью порядка 827 млрд рублей. В их числе 148 проектов по строительству крупных отелей, 9 проектов по строительству аквапарков, 9 горнолыжных комплексов и трех парков развлечений.
География широкая. Новые горнолыжные комплексы мирового уровня появятся, например, на Полярном Урале и Камчатке. Аквапарки — в Тамбовской области, Татарстане и Краснодарском крае», — отметил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.
В Минэкономразвития добавили, что сегодня ведется работа над улучшением качества сервиса, повышением безопасности путешествий, кроме того, важнейшее направление — «обеление» и легализации рынка туристических услуг.
/TOURBUS.RU
Фото: АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской обл."
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72