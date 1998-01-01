АТОР: По итогам этого года внутрироссийский турпоток составит сто млн человек

Общий внутрироссийский турпоток по итогам года может составить более 100 млн поездок, из них чуть менее половины пришлось на организованные путешествия, сообщают сегодня Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс».



Общий внутрироссийский турпоток – организованный и самостоятельный – по результатам уходящего года может составить порядка 88 млн поездок, а с учетом размещения в частном секторе и апартаментах количество внутренних поездок по итогам года может достичь около 100 млн.

Оценочно, чуть менее половины поездок с размещением в отелях и санаториях, около 40-43 млн, туристы в 2024 году совершили с помощью туроператоров и онлайн-агрегаторов", - говорится в сообщении.



Как отметили в АТОР, по итогам 2024 года организованный сегмент внутреннего туризма вырастет на 8% по сравнению с прошлым годом. Также вырос спрос на туры по России с системой "все включено": в Краснодарском крае и Крыму на 20%, в Подмосковье более чем на 40%.





Согласно статистике продаж туроператоров, самые популярные направления для путешествий по России – Краснодарский край, Кавминводы, Москва и область, Санкт-Петербург, Крым, Калининградская область, Северный Кавказ, Средняя полоса России (Золотое Кольцо), Поволжье, Татарстан.

По словам вице-президента ассоциации по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, доля организованного туризма продолжит расти и в 2025 году.

"Несмотря на сдерживающие факторы (инфраструктурные и инфляционные), туроператоры прогнозируют в 2025 году сохранение роста спроса на внутрироссийском рынке.

Суммарный прирост может быть выше, чем в 2024 году, в том числе за счет расширения географии, коротких поездок, разнообразия программ, а также новых видов и форматов путешествий: винные туры, агро- и экотуризм, программы, адаптированные под путешественников с ограниченными возможностями здоровья", - сказал он.



Как считают в АТОР, еще одной из тенденций года, которая сохранится и в 2025 году, станет значительное увеличение глубины продаж туров по России - 1,4 месяца до заезда.





В Минэкономразвития РФ так прокомментировали выводы АТОР о развитии внутреннего туризма по итогам 2024 года:

«Один из наших долгосрочных приоритетов — наращивание предложения: строим новый номерной фонд, создаем точки притяжения — горнолыжные курорты, парки развлечений, аквапарки. В этом году запустили большой инвестиционный цикл с участием средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках третьего отбора по программе льготного кредитования поддержали проекты общей стоимостью порядка 827 млрд рублей. В их числе 148 проектов по строительству крупных отелей, 9 проектов по строительству аквапарков, 9 горнолыжных комплексов и трех парков развлечений.

География широкая. Новые горнолыжные комплексы мирового уровня появятся, например, на Полярном Урале и Камчатке. Аквапарки — в Тамбовской области, Татарстане и Краснодарском крае», — отметил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.

В Минэкономразвития добавили, что сегодня ведется работа над улучшением качества сервиса, повышением безопасности путешествий, кроме того, важнейшее направление — «обеление» и легализации рынка туристических услуг.

/TOURBUS.RU

Фото: АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской обл."