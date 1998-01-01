Туроператоры: Темпы раннего бронирования туров на лето-2025 снизились из-за ослабления рубля

В ноябре-декабре 2024 года продажи туров на лето-2025 в рамках акции раннего бронирования снизились из-за ослабления рубля, но эксперты Российского союза туриндустрии ждут их активизации после Нового года.

Туристов привлекает не только возможность сэкономить, но и закрепить за собой нужный отель и нужный номер. Кроме того, туроператоры уже несколько лет предлагают туры в рамках акции в рассрочку с небольшим первоначальным взносом. Самое популярное направление на лето 2025 года – Турция, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Мы ждем активизации продаж по акции в феврале 2025 года, что будет обусловлено продолжающимся восстановлением выездного туризма, отложенным спросом, большим ассортиментом отелей и рисками, связанными с волатильностью валют, в том числе ослаблением рубля ближе к лету.

Скидки в рамках акции могут достигать 70% стоимости размещения, и это гарантия лучших отелей и номеров», – рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Г-н Горин напомнил, что весной 2024 года раннее бронирование удачно совпало с укреплением рубля, и это способствовало активизации продаж на популярных направлениях.

«Важнейшие факторы спроса на зарубежный отдых – транспортная доступность, комфортный валютный курс и наличие предложения. Но отложенный спрос на нашем рынке так велик, что даже некоторые из этих факторов сейчас нивелировались. Например, за этот год мы видели разные значения курса рубля, которые отличались друг от друга минимум на 20%.

Тем не менее, это не сыграло резко отрицательной роли – бронирования не отменялись, серьезного замедления темпов не было. Выездной туризм вырос, несмотря на это и другие ограничения, в частности, с платежами и визами», – резюмировал эксперт.

Как ранее сообщал РСТ, в 2024 году рост числа турпоездок за рубеж составит 20%, а туроператоры рассчитывают отправить за границу около 10 млн туристов.

О стабильном интересе к зарубежному отдыху говорит директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

«Степень активности раннего бронирования на разных направлениях отличается. Цены на будущий сезон появляются, как правило, уже за год, поэтому сейчас бронируются и зимние, и летние направления. Этот процесс не бывает абсолютно ровным, в нем отчетливо выделяются несколько этапов – в самом начале, в середине и уже к завершению акции весной. Традиционно всплеск раннего бронирования по зарубежным направлениям на высокий сезон бывает в феврале-марте. В декабре, особенно в его последние две недели, туристы больше озабочены новогодними каникулами, да и с летними отпусками пока не у всех ясность», – рассказала она.

По словам эксперта, сейчас активнее всего идет Турция на лето-2025.

«Турция на лето у нас продается с октября. В ноябре ее объемы на 2025 год примерно на 25% превысили прошлогодние показатели. Некоторое торможение вызвал недавний скачок курса валюты, но, как показывает практика, его эффект проходит довольно быстро.

Второе по массовости летнее зарубежное направление в нашей компании – Абхазия. Здесь, наоборот, есть заметное оживление после затишья из-за политических событий. Бронируются также Арабские Эмираты, Таиланд, Мальдивы», – говорит она.

По словам эксперта, раннему бронированию в этом году помогает консервативная ценовая политика отельеров.

«Темпы раннего бронирования соответствуют нашим ожиданиям. Мы не видим резкого роста цен на направлениях, к тому же крупные туроператоры уже несколько лет практически дают клиентам беспроцентную рассрочку: туристы платят 10-20% стоимости размещения, а остальную сумму вносят за две недели до выезда. Это очень выгодные условия, они позволяют зафиксировать цену, что немаловажно при валютных колебаниях, плюс гарантируются места в самых востребованных отелях», – резюмировала эксперт.

Агрегатор туров «Слетать.ру» подтверждает: уровень спроса на туры с заездами в летний период по акции раннего бронирования сейчас в 2,6 раз превышает аналогичные показатели прошлого года. Примерно 20-30% от общей стоимости тура необходимо оплатить сейчас.

«Сейчас в топ-5 зарубежных направлений по уровню интереса клиентов «Слетать.ру» на лето-2025 входят Турция (33,4%), Абхазия (12,1%), Египет (2,3%), ОАЭ (1,2%). В рамках акции туристы оплачивают сразу в среднем около 20-30% от общей стоимости тура», – пояснили в компании.

/TOURBUS.RU