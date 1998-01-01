|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
24 декабря
В Эйлате снова ждут россиян
Делегация туротрасли израильского курорта Эйлат прибыла в Москву для возобновления связей с российскими партнерами
Посольство государства Израиль в РФ и представительство Министерства туризма Израиля в РФ провели вчера пресс-конференцию для российских журналистов, приуроченную к приезду в Москву представительной делегации из туристической и авиационной отраслей курортного города Эйлата.
И я с удовольствием лично приглашаю туристов из России открыть для себя Эйлат.
Моя семья ежегодно выбирает этот солнечный город для отдыха, и мы всегда возвращаемся сюда за новыми яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями!»
В осенне-зимнем сезоне 2019-2020 они привезли более 22 тыс. путешественников. По количеству туристы из РФ занимали первое место в городе».
По итогам встреч с десятью ведущими российскими туроператорами и авиакомпаниями Red Wings и Азимут, которые летают в Тель-Авив из Москвы и Сочи и никогда не прерывали полетов, участники выразили многостороннюю заинтересованность в возобновлении авиасообщения из Москвы в Эйлат в 2025 г.
Одним из ярких признаков возвращения Эйлата к активной культурной жизни станет проведение во второй половине февраля следующего года Зимнего джазового фестиваля, программа которого не ограничена собственно только джазом. Традиционный летний джазовый фестиваль по-прежнему остается в расписании.
С 1 января 2025 года гражданам всех стран, с которыми у Израиля действует соглашение о безвизовом режиме, включая Россию, необходимо оформлять электронное разрешение на въезд – ETA. До 31 декабря 2024 г. его можно получить бесплатно на 2 года.
С 2025 г стоимость электронного разрешения составит около 700 руб. Технология оплаты пока прорабатывается.
С 1 января 2025 г. он должен быть приравнен к максимально возможному сроку их пребывания в Израиле, то есть составлять не менее 90 дней. Ранее минимальный срок действия заграничного паспорта должен был составлять 180 дней.
Одна из них подразумевает возврат до 50% средств от их расходов на рекламу и маркетинг Израиля, как туристического направления, а вторая, которая в настоящий момент находится в стадии разработки, предполагает денежную компенсацию за каждого привезенного в Израиль туриста.
Сегодня в городе представлены гостиницы всех категорий на 11 тысяч номеров.
/TOURBUS.RU
Фото пресс-службы представительства Министерства туризма Израиля в РФ
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72