Новости В Эйлате снова ждут россиян Делегация туротрасли израильского курорта Эйлат прибыла в Москву для возобновления связей с российскими партнерами

Посольство государства Израиль в РФ и представительство Министерства туризма Израиля в РФ провели вчера пресс-конференцию для российских журналистов, приуроченную к приезду в Москву представительной делегации из туристической и авиационной отраслей курортного города Эйлата.

Как отметила в своем вступительном слове Симона Гальперин, чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в РФ, «Израиль пережил непростой год: Эйлат и его гостиницы стали временным домом для эвакуированных с севера страны и тех, кто жил недалеко от Газы. Сегодня город вернулся в прекрасную туристическую форму и готов принимать гостей. И я с удовольствием лично приглашаю туристов из России открыть для себя Эйлат. Моя семья ежегодно выбирает этот солнечный город для отдыха, и мы всегда возвращаемся сюда за новыми яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями!»

Владимир Шкляр, полномочный министр Посольства Государства Израиль в РФ, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ жобавил, что «Сам факт приезда руководителей высшего звена из Управления гражданской авиации Израиля, аэропорта Рамон, Туристической корпорации Эйлата и Ассоциации отелей Эйлата означает серьезное намерение возобновить турпоток из России в полной мере. До пандемии, в 2019 году спрос на Эйлат был рекордным. Консолидаторы осуществляли порядка 20 рейсов в неделю. В осенне-зимнем сезоне 2019-2020 они привезли более 22 тыс. путешественников. По количеству туристы из РФ занимали первое место в городе».

Эли Ланкри, мэр города Эйлат, в своем видеообращении сообщил, что город очень ждет российских путешественников и готов предложить им туристические услуги на русском языке. По итогам встреч с десятью ведущими российскими туроператорами и авиакомпаниями Red Wings и Азимут, которые летают в Тель-Авив из Москвы и Сочи и никогда не прерывали полетов, участники выразили многостороннюю заинтересованность в возобновлении авиасообщения из Москвы в Эйлат в 2025 г. Одним из ярких признаков возвращения Эйлата к активной культурной жизни станет проведение во второй половине февраля следующего года Зимнего джазового фестиваля, программа которого не ограничена собственно только джазом. Традиционный летний джазовый фестиваль по-прежнему остается в расписании.

Также госпожа посол проинформировала о существенных изменениях в требованиях к въезду в Израиль. С 1 января 2025 года гражданам всех стран, с которыми у Израиля действует соглашение о безвизовом режиме, включая Россию, необходимо оформлять электронное разрешение на въезд – ETA. До 31 декабря 2024 г. его можно получить бесплатно на 2 года. С 2025 г стоимость электронного разрешения составит около 700 руб. Технология оплаты пока прорабатывается.

Изменения также коснулись требований к минимальному сроку действия заграничных паспортов для посетителей из стран, с которыми у Израиля заключено соглашение о безвизовом въезде. С 1 января 2025 г. он должен быть приравнен к максимально возможному сроку их пребывания в Израиле, то есть составлять не менее 90 дней. Ранее минимальный срок действия заграничного паспорта должен был составлять 180 дней.

Владимир Шкляр добавил, что дополнительным стимулом для старта продаж станут программы поддержки туроператоров Министерства туризма Израиля. Одна из них подразумевает возврат до 50% средств от их расходов на рекламу и маркетинг Израиля, как туристического направления, а вторая, которая в настоящий момент находится в стадии разработки, предполагает денежную компенсацию за каждого привезенного в Израиль туриста.

Йосеф Хен, генеральный директор Туристической корпорации Эйлата, рассказал, что город вкладывает миллионы шекелей в субсидирование городских культурных и спортивных программ. Очень многое, за что туристы раньше платили, будет какое-то время бесплатным, чтобы привлечь путешественников.

Зоар Гефен, управляющий директор нового международного аэропорта Рамон, сообщил, что воздушная гавань, которую он представляет, является современной, безопасной, удобной для авиакомпаний и пассажиров. Аэропортовые сборы здесь вдвое меньше, чем в аэропорту имени Бен Гуриона.

Наконец, Итамар Элицур, генеральный директор Ассоциации отелей Эйлата, сообщил, что в на курорте произошло существенное обновление номерного фонда, были построены новые гостиницы и класса люкс, и апартаменты. Сегодня в городе представлены гостиницы всех категорий на 11 тысяч номеров. /TOURBUS.RU Фото пресс-службы представительства Министерства туризма Израиля в РФ

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка