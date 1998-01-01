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Кристина Леон Изнага: В 2025 году Куба примет 200 тыс. российских туристов!

Советник по туризму посольства Кубы в РФ подвела итоги уходящего года на кубинском направлении и дала свои прогнозы на следующий сезон

В уходящем году Куба стала одним из самых популярных направлений пляжного отдыха россиян.

По словам советника по туризму посольства Кубы в РФ Кристины Леон Изнага, «2024 год был непростым, но весьма продуктивным. И сегодня, в министерстве туризма возлагают большие надежды на следующий, 2025 год, ожидая по итогам - 200 тыс. российских туристов».

Кристина Леон Изнага уточнила, что на конец ноября на Кубу прибыло 171 446 туристов из России и спрос на туры по направлению остается стабильно высоким.

По ее словам, «Куба по-прежнему остается предпочтительным местом для россиян, что нас очень радует. Туристам нравится уникальная природа, теплый океан, пляжи, дружественное отношение населения. Россия стабильно занимает третье место по количеству въездных туристов, но надо добавить, что за аналогичный период в 2023 году Кубу посетило чуть больше российских туристов - 185 тысяч.

Тогда это стало историческим рекордом, обновившим максимальный показатель допандемийного 2019 года - 178 тысяч туристов.





В 2024 году кубинский турофис не снизил активность своей работы и сделал очень многое для продвижения Кубы на российском туррынке, включая многочисленные встречи с туроператорами и журналистами, принимая активное участие в турвыставках и роуд-шоу по российским регионам.

У нас ведется активная работа над поддержанием интенсивности прямого авиасообщения, а также продолжается детельность по дальнейшему развитию туристической инфраструктуры»

/TOURBUS.RU

