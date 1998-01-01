Новости ВЦИОМ: 70% россиян будут готовить на Новый год салат оливье Кто создал самое популярное новогоднее блюдо и можно ли считать «российским» salade russe?

Салат оливье – одно из самых популярных блюд на новогоднем столе россиян. Согласно опросу ВЦИОМ, его готовят на праздники более 70% семей. Популярно это блюдо и в зарубежных странах, хотя там его называют русским салатом, а рецепты могут существенно отличаться от российского "прародителя". Как сообщает «Интерфакс», kюбовь к оливье не случайна: это одновременно и основное блюдо, и гарнир, и удобная сытная закуска. А в новогодние праздники, когда россияне часто готовят 31 января на несколько дней вперед, чтобы потом не возиться на кухне, незаменимо свойство салата не портиться на второй-третий день, а настаиваться и становиться еще вкуснее.



В России существует множество вариаций рецепта оливье: с колбасой, говядиной или курицей, с морковкой и без нее. А онлайн- и офлайн-дискуссии о том, добавлять ли в оливье лук или яблоко, всегда вызывают ожесточенные споры всех без исключения участников.



Создателем салата считается француз Люсьен Оливье, который в 1860-е годы был управляющим отелем "Эрмитаж" и одноименным рестораном на Трубной улице в Москве. Для своих посетителей он придумал рецепт сытного салата, в состав которого входило мясо рябчиков, раковые шейки, зеленый салат и оливки. В первоначальном рецепте также были картошка, свежие огурцы или корнишоны, соус провансаль и бульон в виде желе ланспик. В первые послереволюционные десятилетия рецепт был забыт и возродился в 40-е годы XX века. По одной из версий – благодаря повару столичного ресторана "Москва", работавшему в молодости в заведении Люсьена Оливье. Он придумал заменить дорогие и недоступные ингредиенты оливье на дешевые и доступные. Правда, в самой знаменитой советской кулинарной книге – Книге о вкусной и здоровой пище 1952 года издания нет рецепта оливье, но есть очень похожий на него рецепт салата из дичи. И он больше похож на оригинальный оливье, чем на его советский аналог:

«Филе вареного или жареного рябчика или куропатки, 4-5 вареных картофелин, 2 свежих или соленых огурца, 2 яйца, сваренных вкрутую, одно яблоко, 100 грамм салата. Все это очистить, порезать, перемешать с майонезом, в который можно добавить половину столовой ложки соуса южный (делался на базе соевого соуса), 1 столовую ложку уксуса, соль, половину чайной ложки сахарной пудры”. В большинстве стран мира салат, похожий на российский оливье, называется “русским салатом”. Ингредиенты у него могут быть самые разные, но во Франции чаще всего рецепт salade russe включает вареную картошку и морковь, зеленый горошек, сваренные вкрутую яйца, корнишоны и майонез, в который нередко добавляется лимонный сок. Мясо может вообще не добавляться или заменяться филе тунца.



В Испании, Португалии и странах Латинской Америки ensalada russa часто включает еще и консервированную кукурузу, и оливки. А тунца можно заменить на более доступную скумбрию. Но и здесь популярен овощной вариант салата вообще без мяса или рыбы



Газета New-York Times приводит рецепт "русского салата" для американцев. В нем – вареные картошка, морковь и яйца, корнишоны, мороженый зеленый горошек, ветчина и майонез, в который нужно добавить немного рассола из-под огурцов.

Еще один вариант русского салата в США – с картошкой, морковью, горошком, луком, яблоком и без мяса.



В Италии самая распространенная версия русского салата – также без мяса. Рецепт включает вареные картошку, морковь, яйца, мороженый зеленый горошек, корнишоны. И домашний майонез, сделанный вручную.

В целом российский салат оливье распространился по миру как картофельный салат, заправленный майонезом. Неизменные ингредиенты в нем – лишь картошка, горошек и соленые огурцы, все остальное – опционально. /TOURBUS.RU



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