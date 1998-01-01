Армянским туризмом будет руководить Лусине Геворгян

Комитет по туризму Армении объявил о назначении нового председателя – им стала Лусине Геворгян.

По мнению министра экономики Армении Геворга Папояна, г-жа Геворгян обладает обширным опытом в сфере туризма и имеет четкое видение того, как повысить международный статус Армении в качестве одного из ведущих мировых направлений.

«Уверен, что с её опытом и преданностью делу, туристический сектор Армении ждет прекрасная динамика и устойчивое развитие, которое позволит продемонстрировать уникальные достопримечательности нашей страны путешественникам со всего мира», - сказал он.

«Для меня большая честь занять эту должность и внести свой вклад в развитие Армении как направления, которое вдохновляет всех и каждого, - прокомментировала свое назначение Лусине Геворгян. - Наша страна предлагает огромное разнообразие возможностей для туризма, включая культурный, экологический, гастрономический и приключенческий.

И на сегодняшний день одной из главных задач Комитета по туризму является устойчивый рост и развитие, а также повышение привлекательности Армении, как направления, в котором каждый турист сможет найти для себя что-то интересное и близкое».

Россия входит в число приоритетных рынков для Армении: в текущем году – с января по ноябрь – Армению посетило 2,08 млн человек, из которых 43% приехали из России.

Годом ранее страна приняла примерно 2,3 млн гостей, примерно 50% — из нашей страны. В связи с чем, в наступающем году Комитет по туризму планирует уделить особое внимание формированию туристического предложения, способного заинтересовать россиян.

Г-жа Геворгян отметила, что в 2025 году Комитет сосредоточится на позиционировании страны как одного из лучших и безопасных туристических направлений не только в регионе, но и в мире.

Сегодня Армения занимает восьмое место среди 146 стран, фигурировавших в рейтинге самых безопасных стран Numbeo.

Кроме того, особое внимание будет уделено цифровизации турсферы, в том числе планируется создание электронной базы данных, в которую будут включены локальные гостиницы и гостевые дома, которые будут обязаны регистрировать всех туристов.

Также, в настоящее время ведутся работы над разработкой проекта стратегии развития туризма в Армении сроком на пять лет, и планируется принятие порядка 30 нормативных актов, один из которых касается сертификации гидов.

/TOURBUS.RU