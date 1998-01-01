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23 декабря
Туроператоры: Российские горнолыжники продолжают летать в зимние Альпы
Наших туристов не пугают перелеты со стыковками через третьи страны и дорогие авиабилеты
Россияне, привыкшие каждый год кататься на горных лыжах в Европе, не изменяют этой привычке, несмотря на перелеты со стыковками через третьи страны и дорогие авиабилеты, стоимость которых на Новый год доходит до 130-150 тыс. рублей.
По данным экспертов Российского союза туриндустрии, как и до 2020 года, наиболее популярны курорты Италии, Франции, Австрии и Швейцарии, - сообщает сегодня RTN.
«В этом году горнолыжные туры бронируют только индивидуально и по запросу, берут наземное обслуживание и отели. У нас традиционно сильные позиции в Италии, Франции, некоторых других европейских странах, по ним обычно и обращаются туристы.
Настоящие лыжники всегда летают только со своими лыжами, а сейчас россиянам приходится лететь со всем тяжелым спортивным снаряжением через Стамбул, Дубай или другие транзитные пункты, что сильно усложняет логистику и ограничивает спрос», – рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.
По ее словам, лыжные туры бронируют заранее, тем более что многим необходимо оформлять шенгенские визы.
В компании «Карлсон Туризм» по спросу лидируют Швейцария и Франция, также запрашивают Италию, чуть меньше – Австрию.
«У нас и в прошлом году был довольно хороший сезон по горнолыжке, а в этом году еще лучше – уже можно сказать, что объемы продаж достигли доковидного уровня. В декабре рост составил 20% к аналогичному месяцу 2023 года», – рассказала генеральный директор Екатерина Федорова.
Самыми востребованными в люксовом сегменте, по ее словам, как и до пандемии, остаются швейцарский курорт Санкт-Мориц и французский Куршевель.
«Россияне понимают, что на альпийских курортах любят кататься сами европейцы, поэтому привычно бронируют заранее: как правило, горнолыжные отели на следующий год начинают спрашивать уже в марте.
У многих наших туристов есть многократный шенген. На курортах к россиянам относятся хорошо, никаких жалоб не поступало», – подчеркнула Федорова.
Как отметили в компании PAC Group, спрос на горнолыжные туры выше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью среди альпийских стран пользуются Италия и Франция.
«Туристы уже ничего не выжидают, понимают, что нужно закладывать больше времени на оформление виз и на перелеты со стыковками. В целом все приспособились к этим условиям, поэтому бронируют заранее.
Самый больший прирост объемов демонстрируют Италия и Франция – 50% и 40% соответственно. Также бронируют Австрию, а в Швейцарии, помимо горных лыж, пользуются спросом комбинированные туры по разным городам.
Самый высокий спрос наблюдаем на новогодний период, но также неплохо бронируют и остальные зимние месяцы. В феврале отели в Альпах обычно дороже, так как спрос выше из-за европейских детских каникул», – рассказала директор по рекламе Надежда Найдис.
Туристы запрашивают преимущественно туры на 7-10 ночей и отели 4-5*, расположенные близко к подъемникам. Этой зимой средний чек тура без авиабилетов в Австрии равен €1,2-1,5 тыс. на человека, в Италии – €1,25-1,3 тыс., в Швейцарии – €2,5 тыс.
«Во Франции, например, недельное катание в самом большом в стране курортном комплексе Три долины с проживанием в отеле 3* обойдется от 127 тыс. рублей с заездом 1 февраля, а неделя в отеле 5* на курортах зоны катания Парадиски – от 238,2 тыс.», – уточнила Надежда Найдис.
Как отмечают туроператоры, среди зарубежных курортов, помимо альпийских, у россиян популярны Шахдаг в Азербайджане, Гудаури в Грузии, Паландокен и Эрзрум в Турции, курорты Японии и Южной Кореи.
/TOURBUS.RU
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