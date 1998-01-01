РСТ: Согласно законодательству продажа туров в Абхазию не запрещена

При этом туроператору грозит ответственность, если в поездке туристам будет нанесен тяжкий вред здоровью по причине беспорядков в Абхазии

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, "В интернете мелькают сообщения о запрете реализации туров в Абхазию со ссылкой на Минэкономразвития”. Эксперты Российского союза туриндустрии дали разъяснения по сложившейся ситуации.

После событий, повлекших за собой политический кризис в Абхазии, Минэкономразвития 15 ноября опубликовало «Рекомендации в связи с ситуацией в Абхазии» с пометкой «Официальная позиция».

Согласно законодательству РФ продажа туров в Абхазию не запрещена. Опубликованное сообщение носит рекомендательный характер для туристов, туроператоров и других участников туристического рынка.

Согласно ст. 3.1., 14 ФЗ от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и п. 5.3.138. постановления правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации» у министерства нет полномочий по запрету реализации турпродукта.

В связи с ситуацией в Абхазии у туроператора возникает обязанность проинформировать туриста – лучше в письменном виде – о вышедших рекомендациях и о потенциальной опасности, с которой он может столкнуться во время путешествия.

Важно помнить, что туроператору может грозить ответственность вплоть до уголовной, если в поездке туристам будет нанесен тяжкий вред здоровью или они погибнут по причине беспорядков в Абхазии.

Возможные варианты ответственности – штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без него.

При этом правовые последствия возникают только в случае продажи турпродукта. На отдельные услуги – размещение, перевозку, экскурсионное обслуживание и т.д. – эти положения не распространяются.

После опубликования рекомендаций туроператор или турист имеют право отказаться от исполнения договора.

При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

В случае возникновения обстоятельств, связанных с угрозой безопасности туристам или опасности причинения вреда их имуществу, турист или туроператор (турагент) имеет право в судебном порядке потребовать расторжения договора о реализации турпродукта или его изменения.

Наличие обстоятельств подтверждается рекомендациями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления.

/TOURBUS.RU

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