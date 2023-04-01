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23 декабря
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Группа «Аэрофлот» начнет рейсы из Владивостока в Пекин/ Россия и Монголия планируют расширить авиасообщение/ Рейс ALMasria вылетел из Москвы в Шарм-эль-Шейх с задержкой на двое суток
Группа «Аэрофлот» начнет рейсы из Владивостока в Пекин
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 января 2025 года начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".
Россия и Монголия планируют расширить авиасообщения
Профильные ведомства РФ и Монголии в I квартале 2025 года должны будут представить доклады о возможностях расширения авиасообщения между странами, сообщил глава Минприроды Александр Козлов по итогам заседания российско-монгольской межправкомиссии, которую он возглавляет со стороны России.
Нам нужно увеличивать трафик самолетов и их доступность. Эти вопросы поручены Росавиации и службам Монголии, ответственным за это направление. В первом квартале 2025 года мы заслушаем доклады этих служб", - сказал г-н Козлов журналистам.
При этом стоит задача наладить авиасообщение с Улан-Батором не только из городов центральной части РФ, но и из дальневосточных, например Владивостока, отметил Козлов. Аэропорт Улан-Батора среди прочего можно использовать как хаб для перелетов в страны Азии и Европы, добавил он.
Задержанный в "Шереметьево" рейс египетской авиакомпании ALMasria Universal Airlines вылетел в Шарм-эль-Шейх 22 декабря в 7:00, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура.
Ведомство также сообщает, что взяла на контроль ситуацию в связи с длительной задержкой рейса. В аэропорту находился московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.
/TOURBUS.RU
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