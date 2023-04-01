Новости Горячие авиановости Группа «Аэрофлот» начнет рейсы из Владивостока в Пекин/ Россия и Монголия планируют расширить авиасообщение/ Рейс ALMasria вылетел из Москвы в Шарм-эль-Шейх с задержкой на двое суток

Группа «Аэрофлот» начнет рейсы из Владивостока в Пекин Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 января 2025 года начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

"Аэрофлот" открывает продажу на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты будут выполняться с 29 января 2025 года авиакомпанией "Россия", - говорится в сообщении.



Как уточняется, в зимнем расписании планируется три еженедельных рейса в пекинский аэропорт Дасин - по средам, субботам и воскресеньям.



Пекин станет четвертым пунктом Китая, в которые авиакомпании группы "Аэрофлот" выполняют рейсы из Владивостока. Прямые рейсы выполняются в настоящее время в города Шанхай, Харбин и Санья.



Россия и Монголия планируют расширить авиасообщения Профильные ведомства РФ и Монголии в I квартале 2025 года должны будут представить доклады о возможностях расширения авиасообщения между странами, сообщил глава Минприроды Александр Козлов по итогам заседания российско-монгольской межправкомиссии, которую он возглавляет со стороны России.



"У нас хорошая динамика по развитию туризма между нашими странами, мы вернулись к допандемийным показателям. И мы готовы увеличивать это направление, в этом есть востребованность. Нам нужно увеличивать трафик самолетов и их доступность. Эти вопросы поручены Росавиации и службам Монголии, ответственным за это направление. В первом квартале 2025 года мы заслушаем доклады этих служб", - сказал г-н Козлов журналистам.



В частности, по его словам, профильные ведомства должны предоставить данные о количестве воздушных судов, которые можно дополнительно задействовать на авиалиниях между странами, и о том, какие новые города могут появиться на этом направлении. При этом стоит задача наладить авиасообщение с Улан-Батором не только из городов центральной части РФ, но и из дальневосточных, например Владивостока, отметил Козлов. Аэропорт Улан-Батора среди прочего можно использовать как хаб для перелетов в страны Азии и Европы, добавил он.

По данным из открытых источников, сейчас в столицу Монголии можно улететь прямыми рейсами из Иркутска (их выполняет авиакомпания "ИрАэро") и Красноярска ("КрасАвиа").



Рейс ALMasria вылетел из Москвы в Шарм-эль-Шейх с задержкой на двое суток Задержанный в "Шереметьево" рейс египетской авиакомпании ALMasria Universal Airlines вылетел в Шарм-эль-Шейх 22 декабря в 7:00, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура.



Ведомство также сообщает, что взяла на контроль ситуацию в связи с длительной задержкой рейса. В аэропорту находился московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.



По данным прокуратуры, на рейс было зарегистрировано 218 пассажиров.

Как сообщалось, изначально рейс должен был вылететь из "Шереметьево" в Шарм-эль-Шейх в пятницу в 5:20. Он был задержан из-за поломки самолета в "Шереметьево". /TOURBUS.RU

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