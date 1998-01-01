Прогноз АТОР: В этом году Турцию посетит 6,8 млн российских туристов

Лидером по иностранному турпотоку в Турцию по итогам 11 месяцев стала Россия, чей турпоток вырос почти на 7%

Как сообщает АТОР, за 11 месяцев 2024 года Турцию уже посетили более 6,5 млн россиян, что на 6,9% больше, чем в тот же период годом ранее. Почти 60% всего российского турпотока пришлись на Анталью, 28,5% на Стамбул.

Аналитическая служба АТОР сделала прогноз по возможной итоговой цифре российского турпотока в Турцию в 2024 году.

По опубликованным в пятницу данным министерства культуры и туризма Турции, за 11 месяцев 2024 года в эту страну было совершено 50 040 427 поездок иностранцев, что на 7,1% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Лидерами по иностранному турпотоку по итогам 11 месяцев (январь – ноябрь) стали:

Россия: 6 504 350 визитов (+6,9% к тому же периоду 2023 года)

Германия: 6 364 990 (+6,8% к тому же периоду 2023 года)

Великобритания 4 338 859 (+16,9% к тому же периоду 2023 года)

Иран 3 022 285 (+31,9% к тому же периоду 2023 года)

Болгария 2 685 311 (+1,7% к тому же периоду 2023 года)

Россия продолжает сохранять лидерство по объемам турпотока в Турцию, и, вероятнее всего, удержит его и по итогам всего 2024 года.

С учетом новогодних бронирований, общий показатель российского турпотока в Турцию за весь 2024 год может быть близок к цифре 6,8 млн визитов (в диапазоне 6,75 – 6,79 млн).

Наибольшая доля всего российского турпотока за 11 месяцев 2024 года (59,4% или 3 863 164 визита) пришлись на курорты провинции Анталья.Турпоток из России сюда вырос на 13,6% по сравнению с январем-ноябрем 2023 года.

На основные курорты Эгейского побережья Турции (провинция Мугла) в январе-ноябре 2024 года россияне совершили 410 149 визитов (+5% к тому же периоду 2023 года). Доля эгейских курортов в общем турпотоке из РФ в Турцию за 11 месяцев составила 6,3%.

Статистика Стамбула всегда публикуется позже общей, однако примерная цифра понятна: не менее 1 млн 850 тыс. поездок россиян за 11 месяцев, или 28,5% от всего российского турпотока в Турцию за этот период.

Еще 5,8% визитов из России в Турцию за 11 месяцев пришлись на черноморские порты, Измир, Мерсин и наземные погранпункты.

Всего в ноябре 2024 года в Турцию россияне совершили 254 352 поездки. Это всего на 3,6% больше, чем в ноябре 2023 года. Россия в отдельно взятом ноябре лишь на третьей строчке ТОП-5 ключевых въездных рынков Турции, после Германии и Ирана.

В Анталье в ноябре был зафиксирован 98 471 визит (+22,16% по сравнению с ноябрем 2023 года). Это 38,7% всего ноябрьского российского турпотока в Турцию.

В провинцию Мугла, где сезон заканчивается в октябре, в ноябре приехали всего 1 274 россиянина (на 6,8% меньше, чем в ноябре 2023 года). Это 0,5% общего ноябрьского турпотока из РФ в Турцию.

Точной статистики по Стамбулу еще нет, однако исходя из цифры общих прибытий и доли Антальи, предварительно, в Стамбул в ноябре 2024 года россияне могли совершить порядка 143 тыс. визитов (56% всех ноябрьских прибытий из РФ). Это на 5,4% больше, чем в ноябре 2023 года.

Всего в ноябре 2024 года в Турцию россияне совершили 254 352 поездки. Это всего на 3,6% больше, чем в ноябре 2023 года. Россия в отдельно взятом ноябре лишь на третьей строчке ТОП-5 ключевых въездных рынков Турции, после Германии и Ирана.

В Анталье в ноябре был зафиксирован 98 471 визит (+22,16% по сравнению с ноябрем 2023 года). Это 38,7% всего ноябрьского российского турпотока в Турцию.

В провинцию Мугла, где сезон заканчивается в октябре, в ноябре приехали всего 1 274 россиянина (на 6,8% меньше, чем в ноябре 2023 года). Это 0,5% общего ноябрьского турпотока из РФ в Турцию.

Точной статистики по Стамбулу еще нет, однако исходя из цифры общих прибытий и доли Антальи, предварительно, в Стамбул в ноябре 2024 года россияне могли совершить порядка 143 тыс. визитов (56% всех ноябрьских прибытий из РФ).

Это на 5,4% больше, чем в ноябре 2023 года.

/TOURBUS.RU