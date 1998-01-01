Cегодня на курорте «Роза Хутор» открылся горнолыжный сезон

В зимнем сезоне 2024/25 курорт «Роза Хутор» предложит самую большую зону катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника

Как сообщили нам в пресс-службе курорта Роза Хутор, сегодня здесь официально стартовал горнолыжный сезон 2024/25.

Сегодня в первую очередь можно протестировать трассы на северном склоне хребта Аибга - с 1800 м., и до высоты 970 метров над уровнем моря (Цирк Роза Хутор, от пересадки канатных дорог «Сказка»-«Кабан»). Здесь для катания будут доступны горнолыжные трассы: «Тритон», «Каскад», «Аибга», «Вираж», «Змейка», «Б-52», «Плато» «Бумеранг», МОС (ниже 1350), «Ювента», «Шамони», «Озерная», «Встреча», «Шале», «Роза Стар», «Роза Блейд», Учебный склон, Детский склон «Егорка».

Также открыты трассы в Цирке Обер Хутор на отметке 1660 метров над уровнем моря, от КД «Дриада»-«Тундра» до Финишной зоны Горнолыжного центра: «Горизонт», «Обер Хутор», «Арбор», «Борей», «Эхо».

Канатные дороги - «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Стрела», «Волчья Скала», «Сказка», «Квартет» «Шале», «Ювента», «Дриада», «Дафна», ковры «Соло», на учебных склонах и «Егорке» также начали работу в зимнем режиме. Всего в первый день горнолыжного сезона для катания открыто около 35 км трасс на северном склоне хребта Аибга.

Южный склон и остальные трассы («Горизонт», «Каскад», «Вираж» и др.), планируется запускать постепенно – согласно погодным условиям и по мере их подготовки. Трассы «Явор» и «Явор 2» станут доступными для гостей уже в ближайшие дни. Вечернее катание откроется ближе к Новому году, ориентировочно 30 декабря.

Приступила к работе Горнолыжная школа «Роза Хутор». Курорт также предлагает широкий спектр программ обучения для взрослых, включая индивидуальные программы.

В этом зимнем сезоне на курорте работают 9 пунктов проката, где можно взять в аренду все необходимое для катания на горных лыжах и сноуборде для любого уровня: от новичка до профессионала.

В зимнем сезоне 2024/25 курорт «Роза Хутор» вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную, туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника.

Для любителей горных лыж и сноуборда в течение сезона будут доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп.

Традиционно «Роза Хутор» предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности апре-ски.

В ходе зимнего сезона на курорте пройдет и несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов.

Зимний сезон продлится на курорте «Роза Хутор» до 13 апреля.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено пресс-службой "Роза Хутор"